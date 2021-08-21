Волгоградские полицейские собрали «урожай» нелегалов на морковном поле





Волгоградские полицейские обнаружили на одной из плантаций в Городищенском районе нелегальных рабочих. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, рейд был проведен совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В отдел полиции доставили 40 граждан среднеазиатских республик, работающих на сборе урожая моркови. По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения российского миграционного законодательства.

В отношении 18 граждан вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, предусматривающие наложение штрафа в сумме от 2 до 5 тысяч рублей.

Также устанавливаются лица, привлекшие иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.



