Волгоградские полицейские собрали «урожай» нелегалов на морковном поле

Происшествия 21.08.2021 10:23
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21.08.2021 10:23
Волгоградские полицейские обнаружили на одной из плантаций в Городищенском районе нелегальных рабочих. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, рейд был проведен совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В отдел полиции доставили 40 граждан среднеазиатских республик, работающих на сборе урожая моркови. По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения российского миграционного законодательства.
В отношении 18 граждан вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, предусматривающие наложение штрафа в сумме от 2 до 5 тысяч рублей.
Также устанавливаются лица, привлекшие иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.
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