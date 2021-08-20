Экономика

Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке

Экономика 20.08.2021 11:33 Реклама
0
20.08.2021 11:33 Реклама


Банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам, по версии Frank RG. Оформить кредит наличными клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, аналитики Frank RG сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.
Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.
«Открытие» — один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования. За первое полугодие 2021 года мы выдали почти в полтора раза больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года, — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».Потребительский кредит остается для клиентов, пожалуй, самым привлекательным и понятным кредитным инструментом: его можно потратить на любые цели, средства можно получить как наличными, так и безналичным переводом на банковскую карту. При этом если клиент будет оплачивать покупку и услуги безналично, то в банке «Открытие» он получает дополнительные преимущества — кешбэк на кредитные средства, которым можно полностью или частично компенсировать начисленные проценты».
Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 10:57
Экономика 19.08.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 10:06
Экономика 19.08.2021 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 09:02
Экономика 19.08.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 17:55
Экономика 18.08.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:36
Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»Смотреть фотографии
16:10
Третью школу на 1000 мест построят в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:57
Многомиллионный долг троих виновников взрыва дома в Волгограде выставили на торгиСмотреть фотографии
13:31
ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»Смотреть фотографии
13:30
Очередной апокалипсис: на Волгоградскую область надвигается шторм с грозой и градомСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде под прицелом видеокамеры разбились два внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Росстат одел волгоградских школьников по «смешным» ценамСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области полицейские нашли спящего в кустах ребенкаСмотреть фотографии
12:26
Волонтеры ВгАЗа оказали помощь волгоградским детямСмотреть фотографии
11:48
Все хуже и больше: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступатьСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде вскрыли аферу со списанием миллионов со счета питерской компанииСмотреть фотографии
11:33
Цифровой комфорт: «Ростелеком» запустил Wi-Fi на базе отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде опостылевшей жильцам УК пригрозили лишением лицензииСмотреть фотографии
11:01
Суд обязал омолодить 107 деревьев на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:55
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»Смотреть фотографии
10:50
Ростовская компания отремонтирует 15 дорог в Волгограде за четверть миллиарда рублейСмотреть фотографии
10:42
Десятка лучших: в свой 20-й День рождения «ЕвроХим» чествует лучших профессионаловСмотреть фотографии
10:42
На юг Волгограда стянуты дополнительные силы для ликвидации потоповСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде директор частного детсада год держала сотрудников на «голодном пайке»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде занялись распилом после песчаной буриСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде компания молодежи на BMW врезалась в дерево: трое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводствоСмотреть фотографии
08:55
Крупную партию аппаратов ИВЛ для больниц Волгоградской области поставит астраханская компанияСмотреть фотографии
08:05
В отношении директора волжского аквапарка возбудили дело после скандала с ребенком-инвалидомСмотреть фотографии
21:33
Теперь точно: чиновники отменили реверсивное движение на Волжской ГЭССмотреть фотографии
20:58
Село в Волгоградской области отстояли от лесного пожараСмотреть фотографии
19:41
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:24
Водитель «десятки» госпитализирован после ДТП с внедорожником на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщикаСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 