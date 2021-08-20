Экономика 20.08.2021 11:33 Реклама
0
20.08.2021 11:33 Реклама
Банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам, по версии Frank RG. Оформить кредит наличными клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, аналитики Frank RG сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.
Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.
«Открытие» — один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования. За первое полугодие 2021 года мы выдали почти в полтора раза больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года, — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие». — Потребительский кредит остается для клиентов, пожалуй, самым привлекательным и понятным кредитным инструментом: его можно потратить на любые цели, средства можно получить как наличными, так и безналичным переводом на банковскую карту. При этом если клиент будет оплачивать покупку и услуги безналично, то в банке «Открытие» он получает дополнительные преимущества — кешбэк на кредитные средства, которым можно полностью или частично компенсировать начисленные проценты».
Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.
Реклама
ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Надия Черкасова приняла участие в заседании выездной гостиной Евразийского женского форума19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерства19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Группа банка «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Московская семья выиграла поездку в Сады Придонья19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых труб19.08.2021 10:57
Экономика 19.08.2021 10:57
Банк «Открытие»: 83% жителей ЮФО считают завышенными цены на школьные принадлежности19.08.2021 10:06
Экономика 19.08.2021 10:06
Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллиона19.08.2021 09:02
Экономика 19.08.2021 09:02
Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зерна18.08.2021 17:55
Экономика 18.08.2021 17:55
В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплаты18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Реклама