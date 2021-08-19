Иномарка сбила подростка на электросамокате в Волгограде





Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в результате ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе на улице Советской.

По предварительной информации, 26-летний водитель "Skoda Octavia" на пешеходном переходе совершил столкновение с 17-летним юношей, который передвигался на электросамокате. В результате ДТП пострадавшего молодого человека доставили в больницу.

Напомним, ДТП с участием электросамокатов в Волгограде происходят второй день подряд. Так, накануне в Ворошиловском районе водитель наехал на электросамокат с 5-летним ребенком и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Позже водитель пришел с повинной в полицию.