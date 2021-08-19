Иномарка сбила подростка на электросамокате в Волгограде

Происшествия 19.08.2021 11:11
0
19.08.2021 11:11
Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в результате ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе на улице Советской.
По предварительной информации, 26-летний водитель "Skoda Octavia" на пешеходном переходе совершил столкновение с 17-летним юношей, который передвигался на электросамокате. В результате ДТП пострадавшего молодого человека доставили в больницу.
Напомним, ДТП с участием электросамокатов в Волгограде происходят второй день подряд. Так, накануне в Ворошиловском районе водитель наехал на электросамокат с 5-летним ребенком и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Позже водитель пришел с повинной в полицию.
Реклама
«Это был гидроудар»: в Волгограде затапливает аварийные дома19.08.2021 13:38
Происшествия 19.08.2021 13:38
В Волгограде авария с «перевертышем» попала на видео19.08.2021 12:02
Происшествия 19.08.2021 12:02
Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартире19.08.2021 10:26
Происшествия 19.08.2021 10:26
Рухнувшее дерево перегородило полосу на нулевой продольной в Волгограде19.08.2021 09:19
Происшествия 19.08.2021 09:19
В Урюпинске бешеная кошка поцарапала детей18.08.2021 17:02
Происшествия 18.08.2021 17:02
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде (ВИДЕО)18.08.2021 14:48
Происшествия 18.08.2021 14:48
В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрылась18.08.2021 10:10
Происшествия 18.08.2021 10:10
В Волгограде сгорели дом с машиной18.08.2021 08:56
Происшествия 18.08.2021 08:56
Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в Волгограде17.08.2021 17:18
Происшествия 17.08.2021 17:18
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской области17.08.2021 14:09
Происшествия 17.08.2021 14:09
Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщиком17.08.2021 13:03
Происшествия 17.08.2021 13:03
Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и секса17.08.2021 10:47
Происшествия 17.08.2021 10:47
Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из Краснодара17.08.2021 10:34
Происшествия 17.08.2021 10:34
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по парку16.08.2021 13:51
Происшествия 16.08.2021 13:51
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулем16.08.2021 11:05
Происшествия 16.08.2021 11:05
Реклама