Общество

В ковидарии Волгоградской области придут с проверкой

Общество 18.08.2021 11:57
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18.08.2021 11:57


Проинспектировать работу всех ковидариев Волгоградской области решено на заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения региона. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облдумы, в сфере внимания не только больницы, но и поликлиники, принимающие ковидных больных, а также амбулаторные медицинские учреждения, работающие в круглосуточном режиме.
Первое такое учреждение - больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда - сегодня посетили руководитель экспертного совета Наталья Семенова и глава облкомздрава Анатолий Себелев. Составляется график выезда в другие ковидарии, расположенные в Волгограде и районах области.
"Задача - пообщаться с больными, персоналом данных медицинских организаций для того, чтобы изучить ситуацию изнутри, а затем довести эти сведения до населения", - пояснил член экспертного совета, депутат облдумы, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
По словам Натальи Семеновой, сегодня мало информации о том, что конкретно делается в системе здравоохранения по оказанию помощи ковидным больным. "Я думаю, что если бы люди видели, что происходит в "красных зонах", как работают наши врачи и медицинские сестры, слышали бы мнения пациентов, которые проходят там лечение, то, уверена, что отношение граждан к коронавирусной инфекции кардинально бы поменялось. Они бы стали ответственнее относится к соблюдению мер по нераспространению ковида и, конечно же, к вакцинации", - подчеркнула депутат.
В ходе посещения лечебных учреждений также стоит задача поддержать медиков, работающих в сложных условиях, узнать, какие проблемы и вопросы их волнуют, и что, возможно, требует решения на уровне исполнительной и законодательной власти.

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