Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым вкладам

Экономика 17.08.2021 14:49 Реклама
0
17.08.2021 14:49 Реклама
Банк «Открытие» продолжает последовательно увеличивать доходность рублевых вкладов для розничных клиентов. С 17 августа ставки по всей линейке депозитов повышаются на 0,4-0,8% процентных пункта, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока).
Для клиентов, которые предпочитают свободно распоряжаться своими средствами, «Открытие» предлагает расходно-пополняемый депозит «Свободное управление», максимальная ставка по которому достигла 5,5% годовых.
Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.
Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
Реклама
Банк «Открытие» предлагает кредит с кешбэком для розничных клиентов17.08.2021 13:22
Экономика 17.08.2021 13:22
Клиенты ВТБ получат скидки в программе лояльности ко Дню знаний17.08.2021 11:46
Экономика 17.08.2021 11:46
Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятые17.08.2021 10:14
Экономика 17.08.2021 10:14
Волгоградские химики в полтора раза увеличили экспорт продукции17.08.2021 09:54
Экономика 17.08.2021 09:54
Группа банка «Открытие» более чем в два раза увеличила портфель факторинговых сделок16.08.2021 15:02
Экономика 16.08.2021 15:02
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентов16.08.2021 13:39
Экономика 16.08.2021 13:39
Кредиты банка «Открытие» для предпринимателей начал выдавать робот16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условиях16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
ВТБ повышает доходность вкладов для зарплатных клиентов16.08.2021 10:12
Экономика 16.08.2021 10:12
Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотетке16.08.2021 09:57
Экономика 16.08.2021 09:57
В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организаций16.08.2021 09:55
Экономика 16.08.2021 09:55
Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в Волгограде15.08.2021 16:09
Экономика 15.08.2021 16:09
Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза15.08.2021 11:19
Экономика 15.08.2021 11:19
Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлилась недостаточно14.08.2021 11:48
Экономика 14.08.2021 11:48
Реклама