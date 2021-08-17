Экономика

Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым вкладам

Экономика 17.08.2021 14:49 Реклама
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17.08.2021 14:49 Реклама


Банк «Открытие» продолжает последовательно увеличивать доходность рублевых вкладов для розничных клиентов. С 17 августа ставки по всей линейке депозитов повышаются на 0,4-0,8% процентных пункта, сообщила ИА «Высота 102»  пресс-служба банка. 
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока).
Для клиентов, которые предпочитают свободно распоряжаться своими средствами, «Открытие» предлагает расходно-пополняемый депозит «Свободное управление», максимальная ставка по которому достигла 5,5% годовых.
Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.
Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

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