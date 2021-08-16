Специалисты Волгоградского регионального оператора проанализировали уровень оплат услуги по обращению с ТКО собственниками квартир и индивидуальных домов в жаркие летние месяцы, сообщила ИА «Высота 102 » пресс-служба компании . По сравнению с прошлым годом, прирост собираемости платежей в области в июне-июле составил в среднем 29%, что говорит об увеличении уровня сознательности населения.

Самые дисциплинированные абоненты услуги по обращению с ТКО - жители городов областного и районного значения. Безусловная тройка лидеров – Волгоград, Волжский и Камышин, где собираемость в последние годы традиционно не опускается ниже 90%. По области самую хорошую динамику демонстрируют Котовский, Серафимовичский и Старополтавский районы. В последнем показатель превысил в июле 100% за счет активного погашения задолженности перед региональным оператором. В аутсайдерах лета 2021 года Суровикинский, Ольховский, Урюпинский и Михайловский районы. Здесь уровень оплат жителей пока не превышает 85%.

На распределение мест в неформальном рейтинге собираемости платежей за обращение с ТКО во многом влияет накопленная дебиторская задолженность населения. Проблема по-прежнему стоит остро для всех исполнителей коммунальных услуг и портит общую картину платежной дисциплины в Волгоградской области.

« К сожалению, не все абоненты добросовестно платят по счетам и своевременно избавляются от накопленных долгов. Некоторых не останавливает даже перспектива испорченного отпускного настроения. Списание средств с банковского счета, ограничение на выезд из страны, арест квартиры или автомобиля – с судебными санкциями не поспоришь, и вводятся они всегда в самый неподходящий момент. Пока недобросовестные плательщики строят планы на отдых, специалисты по взысканию задолженности регионального оператора продолжают проверки и массово направляют документы для подачи исковых заявлений. Поэтому не доводите до принудительного взыскания – погасите уже сейчас задолженность за обращение с ТКО добровольно и в полном объеме » , - советует директор по договорной работе и взысканию ООО «Ситиматик-Волгоград» Ольга Андрианова .

Чтобы решить все вопросы в досудебном порядке, волгоградский региональный оператор проводит системную информационно-просветительскую работу с недисциплинированными собственниками жилья. Один из самых действенных инструментов на первом этапе - рассылка долговых уведомлений. С их помощью региональный оператор помогает задолжавшему абоненту сориентироваться по итоговой сумме к оплате за обращение с ТКО. В долговых квитанциях для удобства потребителей обозначены также данные о периоде задолженности за услугу и максимально удобных способах ее погашения. Такие квитанции в августе получат жители всех районов Волгоградской области. К отправке сейчас готовится 64 000 платежных документов на общую сумму свыше 300 млн рублей.

Напомним, услуга по обращению с ТКО является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Собственники жилья могут внести средства по отдельному платежному документу за обращение с ТКО без комиссии в терминалах на участках ИВЦ ЖКХ и ТЭК и МФЦ в Волгограде, устройствах самообслуживания «Сбербанка» и «Почта Банка» или воспользоваться мобильным приложением указанных кредитных и биллинговых организаций.

По всем вопросам урегулирования задолженности рекомендуем обращаться в клиентский центр компании «Ситиматик-Волгоград» по телефону (8442) 23-23-23 или написать обращение по адресу: info@uo34.ru. Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности волгоградцы также могут в абонентских отделах и справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК, позвонив по телефону (8442) 32-50-50.

