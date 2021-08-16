Экономика

«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентов

Экономика 16.08.2021 13:39
0
16.08.2021 13:39

Специалисты Волгоградского регионального оператора проанализировали уровень оплат услуги по обращению с ТКО собственниками квартир и индивидуальных домов в жаркие летние месяцы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. По сравнению с прошлым годом, прирост собираемости платежей в области в июне-июле составил в среднем 29%, что говорит об увеличении уровня сознательности населения. 
Самые дисциплинированные абоненты услуги по обращению с ТКО - жители городов областного и районного значения. Безусловная тройка лидеров – Волгоград, Волжский и Камышин, где собираемость в последние годы традиционно не опускается ниже 90%. По области самую хорошую динамику демонстрируют Котовский, Серафимовичский и Старополтавский районы. В последнем показатель превысил в июле 100% за счет активного погашения задолженности перед региональным оператором. В аутсайдерах лета 2021 года Суровикинский, Ольховский, Урюпинский и Михайловский районы. Здесь уровень оплат жителей пока не превышает 85%. 
На распределение мест в неформальном рейтинге собираемости платежей за обращение с ТКО во многом влияет накопленная дебиторская задолженность населения. Проблема по-прежнему стоит остро для всех исполнителей коммунальных услуг и портит общую картину платежной дисциплины в Волгоградской области. 
«К сожалению, не все абоненты добросовестно платят по счетам и своевременно избавляются от накопленных долгов. Некоторых не останавливает даже перспектива испорченного отпускного настроения. Списание средств с банковского счета, ограничение на выезд из страны, арест квартиры или автомобиля – с судебными санкциями не поспоришь, и вводятся они всегда в самый неподходящий момент. Пока недобросовестные плательщики строят планы на отдых, специалисты по взысканию задолженности регионального оператора продолжают проверки и массово направляют документы для подачи исковых заявлений. Поэтому не доводите до принудительного взыскания – погасите уже сейчас задолженность за обращение с ТКО добровольно и в полном объеме», - советует директор по договорной работе и взысканию ООО «Ситиматик-Волгоград» Ольга Андрианова.  
Чтобы решить все вопросы в досудебном порядке, волгоградский региональный оператор проводит системную информационно-просветительскую работу с недисциплинированными собственниками жилья. Один из самых действенных инструментов на первом этапе - рассылка долговых уведомлений. С их помощью региональный оператор помогает задолжавшему абоненту сориентироваться по итоговой сумме к оплате за обращение с ТКО. В долговых квитанциях для удобства потребителей обозначены также данные о периоде задолженности за услугу и максимально удобных способах ее погашения. Такие квитанции в августе получат жители всех районов Волгоградской области. К отправке сейчас готовится 64 000 платежных документов на общую сумму свыше 300 млн рублей. 
Напомним, услуга по обращению с ТКО является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Собственники жилья могут внести средства по отдельному платежному документу за обращение с ТКО без комиссии в терминалах на участках ИВЦ ЖКХ и ТЭК и МФЦ в Волгограде, устройствах самообслуживания «Сбербанка» и «Почта Банка» или воспользоваться мобильным приложением указанных кредитных и биллинговых организаций.
По всем вопросам урегулирования задолженности рекомендуем обращаться в клиентский центр компании «Ситиматик-Волгоград» по телефону (8442) 23-23-23 или написать обращение по адресу: info@uo34.ru. Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности волгоградцы также могут в абонентских отделах и справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК, позвонив по телефону (8442) 32-50-50.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
16.08.2021 15:02
Экономика 16.08.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:12
Экономика 16.08.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:57
Экономика 16.08.2021 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:55
Экономика 16.08.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 16:09
Экономика 15.08.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 11:19
Экономика 15.08.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2021 11:48
Экономика 14.08.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 19:09
Экономика 13.08.2021 19:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 14:06
Экономика 13.08.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 10:38
Экономика 13.08.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 15:47
Экономика 12.08.2021 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2021 13:02
Экономика 12.08.2021 13:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:56
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтовСмотреть фотографии
18:27
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сынуСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области ожидаются температурные скачкиСмотреть фотографии
17:03
Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживанияСмотреть фотографии
16:16
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обувиСмотреть фотографии
16:08
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улицеСмотреть фотографии
15:24
Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связиСмотреть фотографии
14:24
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабановСмотреть фотографии
14:12
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по паркуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентовСмотреть фотографии
12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новый старт: дома в центре Волгограда обрели заботливую УКСмотреть фотографии
11:54
Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентовСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области заканчиваются места для лечения ковидниковСмотреть фотографии
11:37
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)Смотреть фотографии
11:05
Прокуратура из-за ковида рекомендует волгоградцам жаловаться письменноСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулемСмотреть фотографии
10:26
Руководители технических служб ТМК обсудили стратегию развития компании в современных условияхСмотреть фотографии
09:57
Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотеткеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области за один месяц закрылись 312 организацийСмотреть фотографии
08:58
Паспорт и СНИЛС: ВАИЖК выдает ипотеку по двум документамСмотреть фотографии
08:29
Мост через Волжскую ГЭС готовят к открытиюСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде живший у друга на даче пенсионер пропал при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
20:00
Ковидные палаты больницы на севере Волгоградской области залило во время капремонта крышиСмотреть фотографии
18:54
«Сложатся как карточный домик»: волгоградцы спасают свои многоэтажки от падения в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Московская компания пытается помешать продаже имущества завода-банкрота в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 