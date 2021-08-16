В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматов

Расследования 16.08.2021 12:44
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16.08.2021 12:44
В Волгограде задержаны двое молодых людей, подозреваемых в попытке взлома банкомата. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, сообщение о срабатывании сигнализации банкомата, установленного в тамбуре офиса банка на ул. Бульвар 30 лет Победы, поступило ночью 13 августа. Двое неизвестных разбили банкомат стулом и похитили блок с микросхемами.
Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых волгоградцев в возрасте 20 лет и 21 года.
Примечательно, что 20-летний молодой человек весной текущего года был задержан за аналогичное преступление, совершенное в этом же офисе банка. 20 мая он разбил банкомат электросамокатом, но похитить деньги ему также не удалось. Задержанный был осужден и приговорен к исправительным работам, но должных выводов для себя не сделал и вернулся в это же отделение уже со своим приятелем.
Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Следователи будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области.
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