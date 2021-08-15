Реку в Волгоградской области признали опасной для купания

Экология 15.08.2021 09:29
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15.08.2021 09:29
Купание в реке Арчеда может обернуться для человека острым кишечным или даже паразитарным заболеваниями. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Фроловского района, 39 из 50 взятых проб воды в местах отдыха жителей района показали несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Таковы итоги мониторинга, проведенного управлением Роспотребнадзора во Фроловском, Иловлинском и Ольховском районах.
Напомним, зимой в реке Арчеда погибла рыба из-за сброса канализационных стоков, а вода приобрела странный красный цвет. Летом здесь не было открыто ни одного пляжа. Между тем, в прошлом году на Арчеде проводились работы по экологической реабилитации и расчистке. На это было потрачено 200 миллионов рублей.
При этом ситуация с запретом купания в реке Арчеда похожа на Волгоград. В миллионом городе, изнывающем от жары, работает всего один официальный пляж. Власти также ссылались на плохие анализы проб, взятых из Волги. В связи с отсутствием оборудованных пляжей в Волгограде в адрес главы города было внесено представление.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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