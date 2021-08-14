Получение лекарств от COVID-19 превратилось в квест в поликлиниках Волгограда





Третий день заболевшая коронавирусом пара не может получить наборы бесплатных лекарств в поликлинике №4 в Ворошиловском районе Волгограда. Молодые люди узнали о положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 в минувшую среду и сразу отправились к врачу за препаратами, однако просидели в очереди несколько часов безрезультатно, рассказал ИА «Высота 102» 20-летний волгоградец Леонид.

«Прием закончился в восемь часов вечера, и мы ушли без лекарств, так и не попав к доктору, – рассказал молодой человек. – У нас не было температуры, но к вечеру после долгого ожидания в душном коридоре, в маске стало плохо». На следующее утро заболевшим стало хуже, поднялась температура, появилась сильная слабость, и они вызвали врача на дом. Ближе к вечеру пациентам позвонили из поликлиники.

«Медработник спросила, почему мы не можем дойти сами до врача. Я объяснил ей ситуацию, сказал, что вчера сидели весь день и не смогли попасть, а сегодня нам плохо. В ответ женщина сказала: «Ну ждите, ждите. Сегодня можете и не дождаться». Разговаривают просто по-хамски, грубят, на повышенных тонах, как будто мы в чем-то провинились, – рассказал Леонид. – В четверг к нам никто так и не приехал».

Врач приехала к волгоградцам только в пятницу около 11 часов утра, но без лекарств, только с рецептом и направлением для получения медикаментов в той же поликлинике.

«Нас осмотрели, послушали, измерили сатурацию и сделали назначения. Но за лекарствами нам все же нужно прийти в инфекционное отделение, где берут мазок на ПЦР-тест, – пояснил волгоградец. – Там не должно быть таких больших очередей. Благо, что мы живем недалеко от поликлиники, буквально в паре кварталов. Но как же те, кто живет дальше, у кого состояние еще хуже? У нас четыре дня была температура под 39 градусов, пока мы ждали результата мазка. И после такого состояния тяжело даже по квартире ходить, что говорить о больших расстояниях. Врач сказала, что всем выдают в поликлинике, привозят только тяжелобольным». В итоге заболевшие волгоградцы купили лекарства в расположенной в двух шагах аптеке. По словам Леонида, приобретение обошлось на двоих в 6 тысяч рублей.

С похожей ситуацией в начале июля столкнулась 74-летняя жительница Краснооктябрьского района Александра Дубцова. Пожилая волгоградка не сразу обратилась за медицинской помощью: женщина привилась от коронавируса и при появлении симптомов решила, что банально простыла под кондиционером. Когда через неделю состояние не улучшилось, Александра Павловна вызвала врача, а спустя четыре дня получила положительный ПЦР-тест. О результате ей сообщила по телефону сотрудник поликлиники №2, которая также предложила пациентке прийти за бесплатным набором лекарств.

«Мама с температурой, у нее жуткая слабость, и тут такое предложение, – рассказала дочь заболевшей Светлана. – Я работаю посменно и не могу отпроситься с работы, чтобы прийти в поликлинику, забрать ее лекарства и принести ей. А ведь коронавирус очень коварен, иногда счет может идти на часы!».

В комитете здравоохранения Волгоградской области тогда пояснили, что пациенты с COVID-19 обеспечиваются лекарственными средствами на дому либо при посещении инфекционного кабинета. «Для ускорения передачи лекарственных средств пациенту и своевременного начала лечения возможна выдача препаратов родственникам, что и было предложено пациентке, – сообщили в облздраве. – В случае невозможности получения препаратов родственниками, либо при посещении медучреждения, препараты доставляются на дом».