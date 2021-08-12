В Волгограде автоледи с ребенком в салоне въехала в автобус

Происшествия 12.08.2021 10:59
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12.08.2021 10:59
Женщина-водитель и ее 9-летний пассажир госпитализированы в больницу после столкновения с автобусом в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером в Красноармейском районе. По предварительной информации, 47-летняя волгоградка, управляя автомобилем " Mazda", напротив дома №38 по улице Мачтозаводская не предоставила преимущество и столкнулась с автобусом "Волгабас".
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