Происшествия 12.08.2021 08:17
0
12.08.2021 08:17
Огнеборцы до сих пор работают на месте лесного пожара около хутора Каменночерновский Даниловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в тушении пожара задействованы более 80 человек и 24 единиц техники. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Пожарно-спасательными подразделениями производится проливка отдельных участков.
Как уточнили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в ликвидации возгорания на площади 200 га было оперативно увеличено количество задействованной техники до 36 единиц, к тушению привлекли сотрудников региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также местных лесничеств. Кроме того, для обеспечения оперативной работы задействовали мобильный пункт управления и передвижной пункт управления беспилотных летательных средств. Ситуация оставалась на контроле опрештаба – в Лобойковской школе, а также Даниловском ДК были развернуты пункты временного размещения, организованы три автобуса для перевозки людей. При этом итоговое решение о проведении эвакуации жителей принимали исходя из текущей обстановки. Помощь была предоставлена одной из жительниц поселка, которая по состоянию здоровья в случае ухудшения обстановки не смогла бы покинуть свой дом – ее доставили в местную ЦРБ. Массовая эвакуация не проводилась.
В ГУ МВД России по региону сообщили, что в зоне возгорания находятся порядка 30 сотрудников полиции. На место направлены дополнительные экипажи областной Госавтоинспекции.
Полицейские следят за общественным порядком, организуют дорожное движение, а также оказывают необходимое содействие силам МЧС и помощь оказавшимся в зоне бедствия гражданам.
Фото и видео ГУ МЧС по Волгоградской области, фото Анастасии Кашулиной "Даниловские вести".
Реклама
В Волгограде автоледи с ребенком в салоне въехала в автобус12.08.2021 10:59
Происшествия 12.08.2021 10:59
Жителей эвакуируют из домов в Волгоградской области из-за лесного пожара12.08.2021 00:03
Происшествия 12.08.2021 00:03
В центре Волгограда опрокинулась иномарка с водителем без прав (ВИДЕО)11.08.2021 16:56
Происшествия 11.08.2021 16:56
В Волгограде горят дачные постройки (ВИДЕО)11.08.2021 16:34
Происшествия 11.08.2021 16:34
Ревнивец с топором устроил дебош на турбазе под Волгоградом11.08.2021 15:46
Происшествия 11.08.2021 15:46
Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской области11.08.2021 10:20
Происшествия 11.08.2021 10:20
Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревках10.08.2021 23:51
Происшествия 10.08.2021 23:51
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской области10.08.2021 17:15
Происшествия 10.08.2021 17:15
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублей10.08.2021 16:27
Происшествия 10.08.2021 16:27
В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погиб10.08.2021 11:07
Происшествия 10.08.2021 11:07
В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил забор10.08.2021 10:31
Происшествия 10.08.2021 10:31
На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршрутки10.08.2021 10:19
Происшествия 10.08.2021 10:19
Грузовой теплоход врезался в ворота шлюза ВДСК под Волгоградом09.08.2021 21:44
Происшествия 09.08.2021 21:44
Под Волгоградом на квадроциклах тушат крупный степной пожар (ВИДЕО)09.08.2021 18:08
Происшествия 09.08.2021 18:08
У академии МВД в Волгограде трамвай сошел с рельсов (ВИДЕО)09.08.2021 14:37
Происшествия 09.08.2021 14:37
Реклама