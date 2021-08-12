









Огнеборцы до сих пор работают на месте лесного пожара около хутора Каменночерновский Даниловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в тушении пожара задействованы более 80 человек и 24 единиц техники. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Пожарно-спасательными подразделениями производится проливка отдельных участков.





Как уточнили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в ликвидации возгорания на площади 200 га было оперативно увеличено количество задействованной техники до 36 единиц, к тушению привлекли сотрудников региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также местных лесничеств. Кроме того, для обеспечения оперативной работы задействовали мобильный пункт управления и передвижной пункт управления беспилотных летательных средств. Ситуация оставалась на контроле опрештаба – в Лобойковской школе, а также Даниловском ДК были развернуты пункты временного размещения, организованы три автобуса для перевозки людей. При этом итоговое решение о проведении эвакуации жителей принимали исходя из текущей обстановки. Помощь была предоставлена одной из жительниц поселка, которая по состоянию здоровья в случае ухудшения обстановки не смогла бы покинуть свой дом – ее доставили в местную ЦРБ. Массовая эвакуация не проводилась.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в зоне возгорания находятся порядка 30 сотрудников полиции. На место направлены дополнительные экипажи областной Госавтоинспекции.

Полицейские следят за общественным порядком, организуют дорожное движение, а также оказывают необходимое содействие силам МЧС и помощь оказавшимся в зоне бедствия гражданам.

Фото и видео ГУ МЧС по Волгоградской области, фото Анастасии Кашулиной "Даниловские вести".