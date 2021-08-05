



Т ридцать девять промышленных предприятий региона направили в центры занятости населения сведения о наличии 1519 свободных рабочих мест. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, из них 1306 вакансий составляют рабочие специальности со средней заработной платой 24,2 тыс. рублей, а также 213 вакансий служащих со средней зарплатой 30,8 тыс. рублей.

Наибольшее количество вакансий заявлено в сфере производства машин и оборудования – 622 единиц, в сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции – 234 единиц, в сфере производства химических веществ и химических продуктов – 129 единиц, в сфере производства готовых металлических изделий – 125, в сфере производства пищевых продуктов – 114.

Например, токари требуются на предприятиях АО "Волжский Оргсинтез", ООО "Кузница", ООО "Форте Пром Стил ГМБХ". С лесарей-ремонтников ждут в ООО "ВГМЗ Сарепта", АО "Никомаг", АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский". Э лектромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования нужны ООО "НьюБио", ОАО "ЕПК Волжский", ЗАО ПО "Завод силикатного кирпича", машинист крана (крановщик) - АО "Каустик", ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий", АО "Волжский трубный завод", фрезеровщик — ООО "Волгоградский завод судового машиностроения", ООО "Камышинский завод бурового инструмента", АО "Текскор". И нженеров-технологов ждут на предприятиях ОАО "Волгоградский завод радиотехнического оборудования", ООО "Камышинский крановый завод", АО "Урюпинский крановый завод".



