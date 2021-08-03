Экономика

Обновленный ŠKODA KODIAQ: что ждать от рестайлинга

Экономика 03.08.2021 16:25 Реклама
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03.08.2021 16:25 Реклама

С момента своего дебюта в 2016 году, который положил начало кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV, ŠKODA KODIAQ разошелся по миру тиражом свыше 600 тыс. экземпляров. Сегодня ŠKODA предлагает свой семейный внедорожник, доступный в том числе в семиместном исполнении, клиентам в 60 странах мира. Только в России было куплено более 75 тысяч авто, машина заслуженно вошла в десятку самых популярных автомобилей SUV[1] -класса и наиболее комфортных машин для семьи.
В апреле 2021 года чешский бренд, понимая необходимость поддержки заслуженной популярности модели, представил на европейский рынок обновленную версию внедорожника. После рестайлинга KODIAQ станет еще современнее – нас ждут свежий дизайн, новые технологии и улучшенные системы помощи водителю. 
Новый экстерьер 
В первую очередь, мы увидим обновленный внешний дизайн внедорожника. При сохранении общих габаритов и стандартной геометрии, рестайлинговый KODIAQ будет выглядеть более обтекаемым и «эмоциональным». Появится более мощная 6-угольная радиаторная решетка, чуть приподнимется капот, увеличатся воздухозаборники, бампера приобретут более четкую L-образную форму, на заднем бампере добавится характерный диффузор, а на задней двери – спойлер со стоп-сигналом. В комплект добавятся новые литые колесные диски на 17-20 дюймов с аэродинамическими колпаками. 



Существенно изменится расположение и геометрия осветительной оптики. Уже в базовой комплектации предлагаются светодиодные фары Full LED[9], которые будут чуть заужены и приближены к противотуманкам, что создает эффект «четырехглазой» оптики. Изменят форму задние фонари.



У покупателей появится возможность дополнительно приобрести «неослепляющие» матричные фары LED Matrix[10]  с изменяемой формой светового пучка и режима освещения в зависимости от внешних условий (дождь/туман), автоматической подсветкой важных частей дороги во время движения. В комплекте также – дневные ходовые огни, габариты и указатели поворотов на светодиодах и галогенные противотуманные фары.
Технические характеристики
Из-за того, что общий силуэт кузова не сильно изменился, габаритные показатели нового KODIAQ остались прежними:

Длинна,мм  Ширина,мм  Высота,мм  Колесная база,мм    Клиренс,мм

     4697               1882               1655                      2791                      187
 

В рестайлинговом KODIAQ покупателю будут доступны следующие двигатели:
• 1.4 TSI – бензиновый, четырёхцилиндровый турбомотор, мощностью 125 и 150 л. с. и крутящим моментом – 220 и 250 Нм соответственно. Средний расход топлива с МКПП – 7.1 л/100 км, с АКПП — 8,1 л/100 км.
• 2.0 TSI – также бензиновый, четырёхцилиндровый турбомотор, но с мощностью 180 л. с. и крутящим моментом – 320 Нм. Средний расход у данного силового аппарата – 8.6 л/100 км
Все перечисленные силовые агрегаты соответствуют экологическому стандарту Евро-6.
В самой базовой комплектации, вместе с 125-сильным бензиновым мотором, может устанавливать шестиступенчатая механическая коробка передач. Во всех остальных случаях предусмотрен “робот” DSG с шестью и семью передачами. Привод на ŠKODA KODIAQ может быть передним или полным.

Обновленный салон
Обновления интерьера – немногочисленны, но уместны и выполнены бережно, чтобы не нарушить фирменный стиль ŠKODA. Благодаря грамотному переоборудованию полезного пространства, и без того достаточно просторный салон автомобиля стал еще просторнее и функциональнее. Из обновлений также:
• Контрастная строчечная пространственная подсветка, которая имеет широкую цветовую гамму, добавляет интерьеру дополнительные оптические акценты и удобно настраивается под вкус и ощущение комфорта водителя и пассажиров. 
• Панели и сиденья с качественной обивкой из инновационных материалов (смесь ткани, растительных волокон и кожи), полированного алюминия, хромированного металла.


• Электрорегулируемые сиденья с новой эргономичной конструкцией, которые снабжены функциями памяти, вентиляции, обогрева и массажа.



• Мультифункциональный двухспицевой руль новой конструкции с кнопками и подрулевыми лепестками управления, функцией контроля рук (состояние водителя).


• Дополнительная кожаная отделка передней панели в салоне (дозаказ).
• Мультимедиа Bolero[11], Amundsen[12]  или Columbus[13]  (от комплектации) с сенсорным дисплеем на 9.2 дюйма, поддержкой карт eSim[14], мобильных приложений Apple CarPlay[15], Android Auto[16]  или MirrorLink[17], многоголосого цифрового помощника Laura[18].

• Акустическая система Canton[19]  теперь на 12 динамиков.
Кроме того, версия ŠKODA KODIAQ Style будет дополнительно комплектоваться виртуальной приборной панелью (дисплей 10.25 дюйма) с возможностью вывода на экран до четырех вариантов интерфейса под персональные требования водителя.

В салонах Волгограда рестайлинговый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ появится осенью текущего года. Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а или по тел: +7 (8442) 55 23 55.

Перевод:
[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация  СУВ.
[2] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей, транслитерация ТиЭсАЙ.
[3] DSG - (англ.) коробка передач прямого переключения, транслитерация ДиСиДжи.
[4] TDI- (англ.) тип двигателя, транслитерация ТиДиАй.
[5] Euro 6 Evo - (англ.) высокоэффективные моторы, транслитерация Евро 6 Ево.             
[6] CO2    - (англ.) углекислый газ, транслитерация ЦО2 .
[7] N-CAP - (англ.) европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности, транслитерация Н-Кап.
[8] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвэр.
[9] Full LED - (англ.) светодиодные фары, транслитерация ФуллЛэд.
[10] LED Matrix - (англ.) матричные фары LED Matrix, транслитерация Лэд Матрикс.
[11] Bolero - (англ.) вид мультимедии, транслитерация Болеро.
[12] Amundsen - (англ.) вид мультимедии, транслитерация Амундсэн.
[13] Columbus - (англ.) вид мультимедии, транслитерация Коламбус.
[14] eSim  - (англ.) электронный аналог физической сим-карты, позволяющий подключать один абонентский аккаунт к нескольким операторам и номерам одновременно, транслитерация ЕСим.
[15] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.
[16] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[17] MirrorLink - (англ.) сервис обеспечивает непрерывную связь между смартфоном и главным устройством автомобиля, отображая на дисплее меню гаджета, транслитерация МиррорЛинк.
[18] Laura - (англ.) многоголосный цифровой помощник, транслитерация Лаура.
[19] Canton  - (англ.) Акустическая система Canton, транслитерация Кэнтон.

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