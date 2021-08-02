Расследования

Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказание

Расследования 02.08.2021 12:41
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02.08.2021 12:41


Полицейские установили личность мужчины, который прикурил у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. Видеозапись этого действа появилась накануне в социальных сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, установлено, что это сделал 29-летний житель Дзержинского района. Со слов мужчины, вечером 26 июня он находился под влиянием алкоголя, а съемку осуществлял его друг и выложил видеозапись в сеть.
Дознавателями Отдела полиции №4 (Центральный район) возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). За содеянное нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

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