КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией года

Экономика 01.08.2021 13:05 Новости компаний
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01.08.2021 13:05 Новости компаний
Компания «Сады Придонья» вновь стала победителем престижной премии «Здоровое питание 2021», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. В этом году компания представила новую линейку бренда Nemoloko. КислоНемолочные продукты на основе овса и сои названы лучшими в номинации «Инновация года в здоровом питании» среди всех участников категории «Альтернативные молочным продукты».
В июне этого года компания «Сады Придонья» расширила ассортиментную линейку своего флагманского бренда, предложив рынку новые ферментированные кислоНЕмолочные продукты на растительной основе, в числе которых йогурты, десерты и сметана. Над позиционированием, названием, дизайном упаковки, коммуникационной стратегией работали лучшие брендинговые агентства нашей страны, а в производстве задействовано высокотехнологичное оборудование, производственная мощность которого составляет 28 тысяч стаканов в час. Спустя месяц после выпуска новый продукт уже высоко оценил экспертный совет престижной премии «Здоровое питание 2021».
«Мы уверены, что растительные альтернативы это не отдельная ниша. Наши новинки предназначены для широкого круга потребителей и рекомендованы детям с 3-х лет, - говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. - Для производства данной линейки используются две основы — овсяная и соевая, а также большое разнообразие для тех, кто любит фрукты и ягоды: в общей сложности 17 вкусов. Это отличная возможность сделать рацион питания более полезным и разнообразным».
Стоит отметить, что все кислоНемолочные продукты бренда Nemoloko являются источником миллионов полезных живых бактерий и растительного белка, оставаясь при этом 100% растительной альтернативой кисломолочным продуктам. Сейчас в компании ведут активную работу по продвижению нового продукта – рассказывают потребителям о его пользе, вариантах использования, ситуациях потребления по принципу 360 и 24/7.
Победа в премии «Здоровое питание 2021» – это очередное подтверждение того, что компания «Сады Придонья» неизменно на протяжении 25 лет следует своей миссии - производить исключительно натуральные, безопасные, экологически чистые продукты для здорового питания, предоставляя потребителям высочайшее качество продукции – «Качество из первых рук!»
Для справки.
Премия «Здоровое питание» — ежегодная социально значимая награда, призванная способствовать привлечению внимания общества к популяризации здорового образа жизни в целом, и питания в частности. Лауреаты премии — компании-лидеры, внёсшие существенный вклад в стимулирование и продвижение идей здорового питания среди потребителей. Организатором Премии является Фонд «Социальные проекты и программы».
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