Спорт 31.07.2021 22:14
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31.07.2021 22:14
Сегодня в рамках четвертого тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» вновь сыграл вничью, на этот раз - с астраханским "Волгарем": 1:1. Как сообщает ИА «Высота 102», этот матч, в отличие от предыдущего, прошел с болельщиками. Но заполненным был лишь фан-сектор хозяев – на трибунах присутствовали несколько десятков зрителей. По печальной традиции, как было в трех предыдущих матчах, «Ротор» и эту игру начал не очень активно. Ранее главный тренер волгоградской команды Дмитрий Хохлов признавал такую проблему. Но и в этот раз ничего не изменилось. Несмотря на то, что «Ротор» в первом тайме больше владел мячом, гостям удалось выйти вперед, забив гол с углового на 17-ой минуте. После этого «Волгарь» почувствовал уверенность в своих силах и начал активнее атаковать. И создал опасный голевой момент, когда игрок астраханского клуба попал в штангу ворот вратаря «Ротора» Игоря Обухова. После этого волгоградцы предприняли несколько попыток приблизиться к воротам гостей, но в итоге до конца тайма смогли создать лишь один опасный момент.
Второй тайм начался с удаления игрока "Волгаря". Эта красная карточка предопределила ход всего тайма. "Ротор", оставшись в большинстве, имел большее преимущество во владении мячом. Но гости, как и в первой половине встречи, продолжали грамотно обороняться у своих ворот. Однако на 90-ой минуте за очередное нарушение судья удалил еще одного игрока астраханцев. И этим через пару минут воспользовался "Ротор". Защитник Азат Байрыев головой забил ответный мяч после подачи Александра Ташаева. Волгоградцы в оставшееся время продолжали оказывать давление на противника. Но отличиться во второй раз не получилось. В итоге - уже четвертая ничья по итогам четырех туров.
Фото ВК ФК "Волгарь".
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