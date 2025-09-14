«Ротор» 14 сентября на «Волгоград Арене» сыграет с «КАМАЗом»





«Ротор» сегодня, 14 сентября, в 10-м туре Первой лиги на «Волгоград Арене» сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Начало матча в 17-00 ч.

Напомним, эта игра приурочена к 30-летию матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА. Волгоградские футболисты выйдут на встречу в ретро-форме, посвященной противостояниям с легендарным английским клубом.

В 15-00 ч. на территории арены автограф-сессию проведут ветераны «Ротора» Александр Зернов, Валерий Есипов и Сергей Илюшин. У пришедших на стадион зрителей появится прекрасная возможность вспомнить исторические матчи в еврокубках и сфотографироваться с главными действующими лицами значимых игр в истории российского футбола.

«Ротор» подошел к матчу с «КАМАЗом» на шестом месте. Подопечные Дениса Бояринцева 7 сентября дома обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Сине-голубые заработали 17 очков. А вот клуб из Татарстана находится выше. Челнинский коллектив является одним из главных открытий сезона. Автозаводцы на данный момент идут в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ на четвертой позиции с 18-ю баллами.

Подопечные специалиста Ильдара Ахметзянова одержали пять побед и трижды сыграли вничью. В прошлом туре «КАМАЗ» только в самой концовке упустил победу над московским «Торпедо» - 1:1. К слову, в этой встрече был удален известный волгоградским болельщикам по выступлениям за «Ротор» в свое время полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов. Он пропустит матч на «Волгоград Арене» из-за дисквалификации.

У обеих команд сегодня будет хорошая возможность упрочить свои позиции в лидирующей группе и в очередной раз заявить об амбициях побороться за выход в РПЛ уже в этом сезоне. Также «КАМАЗ» наверняка настроен отомстить «Ротору» за чувствительное домашнее поражение в мае со счетом 0:4. С тех пор коллектив из Набережных Челнов забивал на протяжении 11 матчей подряд. Но также отметим, что «Ротор» дома в нынешнем сезоне не пропустил в четырех встречах.

«Ротор» ждет поддержки болельщиков на родном стадионе, а волгоградская команда сделает все, чтобы их порадовать. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.