



В эти минуты на «Волгоград Арене» стартовал матч «Ротора» и «КАМАЗа», приуроченный к 30-летию легендарных матчей волгоградского клуба с «Манчестер Юнайтед». На стадионе сегодня было особенно многолюдно - вполне вероятно, что болельщики сине-голубых побьют собственный рекорд посещаемости.





Перед игрой легенды волгоградского футбола, участники тех грандиозных событий в истории сине-голубых, Валерий Есипов, Александр Зернов и Сергей Илюшин провели автограф-сессию. Количество желающих получить автограф на футболке или шарфике с эмблемой клуба от известных футболистов зашкаливало. Болельщики признавались, что помнят те легендарные матчи наизусть. И прямо из очереди выкрикивали речевки, посвященные Валерию Есипову.





Некоторые, по их признанию, пришли за 3 часа перед матчем, заняв заблаговременно очередь, предположив, что будет ажиотаж. Есипову, Зернову и Илюшину пришлось не на шутку потрудиться - автографы они раздавали в течение 1 часа 20 минут. Но зато какую порцию любви и признания они получили от своих поклонников!







Сине-голубые и их соперники сегодня вышли на поле в ретро-форме. Напомним, сегодняшняя игра посвящена 30-летнему юбилею матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96. В Волгограде поединок с легендарным английским клубом закончился вничью - 0:0, а в Манчестере команды разошлись со счетом 2:2. Благодаря добытой ничьей на выезде «Ротор» 30 лет назад прошел в следующий раунд Кубка УЕФА.



