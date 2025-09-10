Спорт

Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную России

Спорт 10.09.2025 07:58
Гандболистка «Динамо-Синары» Алина Загороднева впервые в карьере получила вызов в сборную России. Главная национальная команда страны проведет в гостях два товарищеских матча с соперницами из Беларуси.

Напомним, Загороднева стала лучшим игроком первого матча Суперлиги между «Динамо-Синарой» и «Лучом». Алина забросила шесть мячей и внесла большой вклад в победу бело-голубых над столичным клубом. Сегодня, 10 сентября, динамовки сыграют с новороссийской «Черноморочкой» в гостях. Начало встречи в 19-00 ч. 

Российские гандболистки соберутся в подмосковном Новогорске для прохождения учебно-тренировочного сбора и 16 сентября отправятся в Минск, где и встретятся со сборной братского государства.  

Главный тренер женской сборной нашей страны Людмила Бодниева в интервью пресс-службе Федерации гандбола России прокомментировала выбор состава. Отметим, приглашение на сбор получили также и многие бывшие динамовки, среди которых Софья Васильева, Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина, Антонина Санталова, Варвара Сёмина, Дарья Стаценко.

- У нас впереди плановый сбор, которым мы откроем новый сезон для национальной команды. Возможно, сейчас для него и не самое удачное время, все-таки только начало клубного сезона, а о составе приходится объявлять уже перед стартом второго тура чемпионата. На предстоящий сбор приглашены два новичка – Дарья Сёмина из «Лады» и Алина Загороднева из «Динамо-Синары». Обе заслужили этот вызов своими выступлениями. Для команды запланированы два спарринга в Беларуси, и я уверена, что они должны получиться интересными. У нашего соперника произошли изменения в тренерском штабе, а это значит, что их команда предстанет в несколько ином составе. К сожалению, у нас нет возможности выбирать себе соперников, и в данной ситуации хотим поблагодарить Беларусь за приглашение приехать в Минск и принять участие в этих матчах. Завершать сборы в таком ключе всегда интереснее, чем оставаться без игровой практики, - заявила Бодниева.

Кроме того, игроки системы «Динамо-Синары» Мария Гривина и Дарья Смирнова вызваны в молодежную сборную России, которую возглавляет еще одна известная в прошлом волгоградская гандболистка и олимпийская чемпионка Ольга Акопян. Молодёжка проведет сбор в Новогорске и сыграет два спарринга со столичными «Лучом» и «ЦСКА-2-МССУОР №2».

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

