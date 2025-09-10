- У нас впереди плановый сбор, которым мы откроем новый сезон для национальной команды. Возможно, сейчас для него и не самое удачное время, все-таки только начало клубного сезона, а о составе приходится объявлять уже перед стартом второго тура чемпионата. На предстоящий сбор приглашены два новичка – Дарья Сёмина из «Лады» и Алина Загороднева из «Динамо-Синары». Обе заслужили этот вызов своими выступлениями. Для команды запланированы два спарринга в Беларуси, и я уверена, что они должны получиться интересными. У нашего соперника произошли изменения в тренерском штабе, а это значит, что их команда предстанет в несколько ином составе. К сожалению, у нас нет возможности выбирать себе соперников, и в данной ситуации хотим поблагодарить Беларусь за приглашение приехать в Минск и принять участие в этих матчах. Завершать сборы в таком ключе всегда интереснее, чем оставаться без игровой практики, - заявила Бодниева.