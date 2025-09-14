Спорт

«Ротор» закончил первый тайм с «КАМАЗом» со счетом 1:0

Спорт 14.09.2025 17:56
«Ротор» после первой половины матча с «КАМАЗом» ведет со счетом 1:0. Сине-голубые начали игру активно, создав два опасных момента на 10-й и 14-й минутах. Однако мяч в двух эпизодах пролетел рядом со штангой.

К концовке  тайма гости начали перехватывать инициативу, однако на 34-й минуте случилось то, чего так ждали тысячи болельщиков волгоградского клуба. Давид Давидян дальним ударом поразил ворота соперников. Но и Никите Чагрову пришлось спасать свою команду - он снова мастерски отбил опасный мяч. 

Еще один шанс увеличить счет появился у Арбузова в конце первой половины. Он пробил из-за штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.

Напомним, сегодняшний матч посвящен 30-летию легендарных матчей волгоградского клуба с «Манчестер Юнайтед».

