



Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 10 сентября, на выезде уступили новороссийской «Черноморочке» со счетом 27:30. Волгоградская команда потерпела первое поражение в женской Суперлиге 25/26.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо-Синара» и «Черноморочка» встречались между собой в серии за 5-8 места в чемпионате России. Первая игра в мае в Волгограде завершилась вничью (28:28), а ответное противостояние в Абрау-Дюрсо осталось за динамовками - 34:31. Подопечные Евгения Дмитриева затем выиграли еще одну серию у «Кубани» и заняли итоговое пятое место. А новороссийский коллектив уступил «Звезде» и завершил чемпионат на восьмой позиции.

В межсезонье у «морячек», которые ставят амбициозные задачи и в текущей Суперлиге, сменился наставник. Вместо Алексея Гумянова на эту должность был назначен белорусский тренер Максим Бабичев. Также состав черноморского клуба претерпел изменения. В частности, бывшие лидеры и игроки «Динамо-Синары» - Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина и Анастасия Чешева сменили клубную прописку и теперь защищают цвета «Черноморочки». К слову, Долматова вчера была практически неудержима и ярко проявила себя против бывших одноклубниц. В свою очередь «Динамо-Синара» также на данном этапе наигрывает состав, который летом усилили сразу восемь новичков.

Отметим, в стартовом туре бело-голубые на «Динамо Арене» обыграли столичный «Луч» - 33:27, а «Черноморочка» в Краснодаре победила местную «Кубань» (32:23).

Первый тайм матча «Черноморочки» и «Динамо-Синары» прошел в равной борьбе. В начале игры Федосова и Загороднева обменялись точными попаданиями, а вскоре Лилия Кавера поразила ворота с семиметрового и вывела гостей вперед. Хозяйки сравняли и вышли вперед - на исходе десятиминутки Чешева дважды подряд и Шкитина в быстром розыгрыше отличились и «морячки» оторвались от оппоненток - 5:2.

Во второй половине тайма волгоградки отыграли отрыв уже «минус четыре» и снова завладели минимальным преимуществом - контратаку завершила юная воспитанница волгоградского гандбола Валентина Минченко. И все же в равной игре первый тайм остался за новороссийскими спортсменками (14:13) - Долматова с семиметровой отметки переиграла Марию Дувакину.

В начале второго тайма дистанция между командами была минимальной, но на определенном отрезке «Черноморочка» забросила четыре раза подряд и оторвалась на пять мячей. Как показал дальнейший ход противостояния, этот период оказался ключевым во всей встрече.





Динамовки при большом стремлении не смогли ликвидировать отставание. Немаловажную роль в этом сыграла и голкипер «Черноморочки» Елизавета Дяченко, вставшая на пути нескольких атак гостей. В самой концовке динамовка София Чуракова отметилась мячом престижа. Итоговый результат - 30:27 в пользу «Черноморочки», которая заработала четыре очка в турнирной таблице, а волгоградская команда остается с двумя баллами в активе. Долматова стала лучшим бомбардиром матча с 10-ю попаданиями, а Чешева и Шкитина забросили три и два раза соответственно. В составе гостей впервые получившая вызов в главную женскую национальную команду России Загороднева и Кириллова забили по пять мячей, а Минченко и Сисенова - по четыре. В следующем матче после перерыва на игры сборных «Динамо-Синара» в Волгограде 27 сентября сыграет с финалистами прошлого сезона и победителем Суперкубка страны «Ростов-Доном».

Евгений Дмитриев считает, что финальный отрезок игры с «Черноморочкой» мог сложиться по-другому при лучшей реализации у динамовских спортсменок.

- Не использовали свои моменты, где-то совершили глупые потери. Мы пока сыгрываемся. Думаю, будем с каждым матчем добавлять. Используй в последние минуты моменты, которые не забили, то концовка в равном матче решала бы, кто сильнее. В паузе будем работать над бросками, командными взаимодействиями. Эти две недели пойдут нам в плюс. Сыграли две игры. Посмотрели, что работает, а что нет, - заявил специалист.

Согласилась со своим тренером по поводу совершенных потерь и Татьяна Кириллова.

- Игра была очень тяжелая. Как мы, так и «Черноморочка» боролись до конца. Все старались и выложились. Провалились на 15-й минуте второго тайма. После потери не вернулись, нам забили, и так пара безответных мячей получилась. Мы показали характер. Играли до конца в защите и нападении. Никто не опускал руки, - отметила разыгрывающая волгоградской команды.