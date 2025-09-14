«Гордимся, парни!»: «Ротор» со счетом 3:0 выиграл у «КАМАЗа» в важном матче





«Ротор» одержал блистательную победу в матче с «КАМАЗом», посвященному самому яркому событию в истории волгоградского футбола, когда 30 лет назад сине-голубые в двух играх с «Манчестером Юнайтед» сыграли вничью и вышли в 1/16 Кубка УЕФА.

Победить в таком матче было крайне важно и для игроков, и для болельщиков, которые убедились, что лучшие традиции волгоградского футбола живы и переходят из поколения в поколение. Неслучайно перед игрой сотни волгоградцев выстроились в очередь на автограф-сессию участников тех легендарных матчей – Валерия Есипова, Александра Зернова и Сергея Илюшина.



Сегодняшний матч выдался событийным и на голы, и на эмоции. Сине-голубые сразу показали, что намерены только побеждать. В первом тайме хозяева уже на 10-й минуте создали первый опасный момент, держа соперника в напряжении. Гости тоже отвечали волгоградцам, однако счет открыл Давид Давидян на 35-й минуте.



Во втором тайме авторами еще двух голов стали Илья Сафронов и нападающий Александр Хохлачев. Форвард только вышел на поле после замены и одним касанием отправил мяч точно в ворота «КАМАЗа».



Большую работу проделал и голкипер «Ротора» Никита Чагров. Он несколько раз спасал команду и ошибся лишь один раз, но, к счастью, ошибка не оказалась фатальной.



На трибунах в этот воскресный вечер царил настоящий праздник. Казалось, у болельщиков уже не осталось сил кричать, прыгать, размахивать флагами и бить в барабан, но каждый новый забитый гол придавал новый импульс эмоциям и ликованию.



Фото Андрея Поручаева/V102.RU





