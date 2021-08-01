Общество 01.08.2021 09:40
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01.08.2021 09:40
В Волгоградскую область за период с января по май этого года прибыли 20187 человек, покинули пределы региона большее количество граждан – 21130 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, убыль составила 943 человека. При этом в 2020 году количество прибывших превышало количество уехавших. Так, в прошлом году местом жительства Волгоградскую область выбрали 17054 человека, тогда как уехавших было меньше – 16583. Прирост составил 471 человек.
В этом году самый высокий отток населения в регионах ЮФО зафиксирован в Астраханской области (приехали 6769 человек, уехали 8133 человека, отток составил 1364 человека). В Калмыкию перебрались 3866 человек, но уехали больше – 4534 жителя, убыль – 668 человек.
В других регионах Южного федерального округа в этом году наблюдался прирост населения за счет миграции. Самый солидный показатель в Краснодарском крае - сюда приехали жить 66979 человек, а уехали всего 53034 человека, прирост – почти 14 тысяч. Такая же тенденция зафиксирована в Ростовской области, Адыгее, Севастополе и в Крыме.
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