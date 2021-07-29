Экономика

Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублей

Экономика 29.07.2021 17:43
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29.07.2021 17:43


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Волгоградской области за май этого года составила 37915 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привел накануне Росстат. По сравнению с апрелем зарплата снизилась на 6 рублей. В марте этот показатель в регионе составлял 36686 рублей. Волгоградская область оказалась в тройке регионов ЮФО, где в мае жители стали получать меньше, чем в апреле. Так, в Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в мае составила 38017 рублей, а в апреле была больше – 38544 рубля. Такая же тенденция зафиксирована и в Севастополе – 38271 рубль в апреле и 37851 рубль в мае. 
В других регионах среднемесячная номинальная начисленная зарплата повышалась всю весну. Например, в Краснодарском крае в мае этот показатель составил 42406 рублей, что почти на 1,5 тысячи рублей больше, чем было в апреле. 

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