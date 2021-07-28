Помидоры стремительно подешевели в Волгоградской области

Экономика 28.07.2021 15:15
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28.07.2021 15:15
На 10,4% снизилась средняя цена на помидоры в магазинах и на рынках Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на еженедельный отчет о мониторинге цен Волгоградстата, килограмм томатов стоит в среднем 69,13 рублей. На 4,81% подешевела морковь: по данным ведомства, цена этого овоща составляет 73,01 рубля за килограмм. Такой же объем огурцов в магазинах Волгоградской области продается за 52,05 рублей (- 4,76%). Цены на остальные товары и услуги в регионе за последнюю неделю изменились на ±3%.
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