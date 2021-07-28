Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья Генералов

Расследования 28.07.2021 11:29
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28.07.2021 11:29
В Южном военном окружном суде, куда поступило дело экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова, заменили судью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте суда документы, дело будет рассматривать судья со звучной фамилией – Александр Генералов. Ранее сообщалось, что процесс будет вести Евгений Звягин.
Напомним, намеченное на 14 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева было отложено до 5 августа из-за того, что подсудимые не были доставлены в суд Ростова-на-Дону из Москвы.
Напомним, Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.
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