Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья Генералов





В Южном военном окружном суде, куда поступило дело экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова, заменили судью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте суда документы, дело будет рассматривать судья со звучной фамилией – Александр Генералов. Ранее сообщалось, что процесс будет вести Евгений Звягин.

Напомним, намеченное на 14 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева было отложено до 5 августа из-за того, что подсудимые не были доставлены в суд Ростова-на-Дону из Москвы.

Напомним, Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.



