Происшествия

Водитель-подросток покалечил троих детей под Волгоградом

Происшествия 27.07.2021 10:01
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27.07.2021 10:01


Трое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне на ул. 62-й Армии в рабочем поселке Городище. По предварительной информации, 17-летний житель поселка, управляя без водительских прав автомобилем "ВАЗ 21070", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Zotye T600".
В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры "Жигулей" - двое мальчиков 6 и 10 лет, а также 6-летняя девочка. С различными травмами они доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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