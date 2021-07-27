Водитель-подросток покалечил троих детей под Волгоградом





Трое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне на ул. 62-й Армии в рабочем поселке Городище. По предварительной информации, 17-летний житель поселка, управляя без водительских прав автомобилем "ВАЗ 21070", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Zotye T600".

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры "Жигулей" - двое мальчиков 6 и 10 лет, а также 6-летняя девочка. С различными травмами они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области