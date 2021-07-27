«Росгосстрах»: угонщики выбирают кроссоверы

Экономика 27.07.2021 08:59 Новости компаний
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27.07.2021 08:59 Новости компаний
По итогам первого полугодия 2021 года количество заявлений по риску «угон» застрахованных по каско в «Росгосстрахе» автомобилей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты компании.
Как сообщили ИА "Высота 102" в страховой компании, в пятерку пользующихся у злоумышленников спросом попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. За исключением Toyota Camry, в списке «востребованных» оказались автомобили повышенной проходимости — кроссоверы. Вместе с тем второе место по угоняемости в модельном ряду Toyota уверенно занял внедорожник Land Cruiser 150 Prado.
Также среди наиболее угоняемых оказались Nissan X-Trail и Qashqai, Mercedes-Benz E-Klasse, Volkswagen Transporter, Mazda CX-5.
Отечественный производитель в этом «антирейтинге» представлен грузовым автомобилем ГАЗ 3009, который хорошо зарекомендовал себя на грунтовых дорогах и широко используется представителями малого и среднего бизнеса.
«В первую очередь, на динамике обращений сказываются ограничения, связанные с очередной волной пандемии коронавируса, — говорит директор направления по управлению портфелем каско департамента анализа и моделирования «Росгосстраха» Ольга Асташкина. — Характерно, что больше половины из всех заявленных угонов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — регион продолжает оставаться в лидерах, несмотря на то, что в первом квартале этого года число заявлений там уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2020 года. При этом обращает на себя внимание тот факт, что средняя сумма выплат по страховым случаям в северо-западном регионе увеличилась в 1,9 раза».
Ольга Асташкина подчеркнула, что сегодняшнее снижение количества угонов — явление временное, и с отменой ограничений цифры могут заметно увеличиться. Вместе с тем, при заключении договора каско риск «угон» остается востребованным у автовладельцев, особенно у тех, чьи марки и модели автомобилей исторически пользуются у угонщиков повышенным спросом. Что касается менее востребованных у злоумышленников автомобилей, то стоимость этого риска при ценообразовании полиса каско для них настолько незначительна, что отказываться от страховой защиты в целях экономии на цене полиса автовладельцам просто нецелесообразно.
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