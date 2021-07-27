Экономика

«Росгосстрах»: угонщики выбирают кроссоверы

Экономика 27.07.2021 08:59 Новости компаний
0
27.07.2021 08:59 Новости компаний


По итогам первого полугодия 2021 года количество заявлений по риску «угон» застрахованных по каско в «Росгосстрахе» автомобилей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты компании.
Как сообщили ИА "Высота 102" в страховой компании, в пятерку пользующихся у злоумышленников спросом попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. За исключением Toyota Camry, в списке «востребованных» оказались автомобили повышенной проходимости — кроссоверы. Вместе с тем второе место по угоняемости в модельном ряду Toyota уверенно занял внедорожник Land Cruiser 150 Prado.
Также среди наиболее угоняемых оказались Nissan X-Trail и Qashqai, Mercedes-Benz E-Klasse, Volkswagen Transporter, Mazda CX-5.
Отечественный производитель в этом «антирейтинге» представлен грузовым автомобилем ГАЗ 3009, который хорошо зарекомендовал себя на грунтовых дорогах и широко используется представителями малого и среднего бизнеса.
«В первую очередь, на динамике обращений сказываются ограничения, связанные с очередной волной пандемии коронавируса, — говорит директор направления по управлению портфелем каско департамента анализа и моделирования «Росгосстраха» Ольга Асташкина. — Характерно, что больше половины из всех заявленных угонов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — регион продолжает оставаться в лидерах, несмотря на то, что в первом квартале этого года число заявлений там уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2020 года. При этом обращает на себя внимание тот факт, что средняя сумма выплат по страховым случаям в северо-западном регионе увеличилась в 1,9 раза».
Ольга Асташкина подчеркнула, что сегодняшнее снижение количества угонов — явление временное, и с отменой ограничений цифры могут заметно увеличиться. Вместе с тем, при заключении договора каско риск «угон» остается востребованным у автовладельцев, особенно у тех, чьи марки и модели автомобилей исторически пользуются у угонщиков повышенным спросом. Что касается менее востребованных у злоумышленников автомобилей, то стоимость этого риска при ценообразовании полиса каско для них настолько незначительна, что отказываться от страховой защиты в целях экономии на цене полиса автовладельцам просто нецелесообразно.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:46
Экономика 27.07.2021 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 19:49
Экономика 26.07.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2021 17:16
Экономика 26.07.2021 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 14:46
Экономика 26.07.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 13:32
Экономика 26.07.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2021 12:33
Экономика 26.07.2021 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 11:53
Экономика 26.07.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 11:02
Экономика 26.07.2021 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 10:40
Экономика 26.07.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 09:59
Экономика 26.07.2021 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.07.2021 18:31
Экономика 25.07.2021 18:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.07.2021 20:02
Экономика 23.07.2021 20:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.07.2021 18:33
Экономика 23.07.2021 18:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
13:59
В центре Волгограда перепахали скверСмотреть фотографии
13:32
Volkswagen Taos: новинка, которую ждалиСмотреть фотографии
13:24
Замгубернатора Волгоградской области наградил президентСмотреть фотографии
13:06
Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области в овощах нашли химиюСмотреть фотографии
11:39
«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Волгограда при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на WinkСмотреть фотографии
11:30
«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населенияСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области 14-летний водитель опрокинул машинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 