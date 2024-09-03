В Волгограде подорожало вторичное жилье

Экономика 03.09.2024 09:52
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03.09.2024 09:52
Сервис Яндекс Недвижимость отметил рост цен на вторичку в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованную аналитику, областной центр вошел в топ-5 российских миллионников по этому показателю.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда в августе 2024 года составила 95 000 рублей, за месяц она выросла на 0,6%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры достигла 4,5 млн рублей, а средняя площадь - 49,8 кв.м. При этом за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 0,2%. Лидером роста цен на вторичное жилья по итогам августа стала Казань. В этом городе они выросли на 1,5% за месяц.
В целом аналитики отмечают на вторичном рынке стагнацию цен и предупреждают, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. В итоге уже осенью эксперты ожидают роста спроса на эту категорию недвижимости.
При этом есть города, где средняя полная стоимость квартир на вторичном рынке снизилась: в Москве (-0,7% до 16,8 млн), Самаре (-0,7% до 5,5 млн), Ростове-на-Дону (-0,6% до 5,4 млн), Санкт-Петербурге (-0,4% до 9,5 млн), Воронеже (-0,2% до 4,8 млн) и Челябинске (-0,1% до 4,5 млн).
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