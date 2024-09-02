Экономика 02.09.2024 15:12 Реклама
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02.09.2024 15:12 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых.
В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей*.
Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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