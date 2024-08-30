Экономика 30.08.2024 17:17 Реклама
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30.08.2024 17:17 Реклама
Банк Уралсиб завершил выплаты страхового возмещения клиентам КИВИ Банка. Начиная с 30 августа 2024 года вкладчики могут обращаться за оформлением выплат в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Информацию о порядке выплаты возмещения вкладчики могут получить по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05, а также на официальном сайте Агентства.
Банк Уралсиб принимал заявления и выплачивал возмещение вкладчикам КИВИ Банка с 29 февраля по 29 августа 2024 года. Всего за этот период было выплачено 3,87 млрд рублей по заявлениям 9,4 тыс. вкладчиков. Выплаты получали физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей.
При этом скорость обработки заявлений клиентов КИВИ Банка в Уралсибе была высокой – в среднем выплаты производились в течение 10 – 20 минут после подачи заявления. Такие результаты достигнуты благодаря как отлаженности процессов непосредственно в банке Уралсиб, так и высокой степени согласованности действий с Агентством по страхованию вкладов и оперативной поддержке банка-агента по любым вопросам, касающимся организации выплат.
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