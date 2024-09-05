Объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 14,6%





В Волгоградской области за первое полугодие 2024 года инвестиции выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно 5 сентября по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО, в котором принял участие Андрей Бочаров.

Общение Владимира Устинова с главами регионов прошло в формате видеоселектора. Основными вопросами обсуждения стали меры поддержки инвестиционной активности, улучшения делового климата и развития экспорта.

Отметим, что Волгоградская область проводит системную работу по созданию благоприятных условий для бизнеса, привлечению инвестиций и расширению межрегионального сотрудничества. Как результат, объем инвестиций в регионе в 2023 году составил 291,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2022 году.

В первом полугодии 2024 года объем инвестиций достиг 123,1 млрд рублей.