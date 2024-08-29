А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской области

Напомним, в течение практически всего лета стоимость автомобильного топлива в регионе постоянно росла. Например, АИ-98 дорожал за неделю более, чем на полрубля. С 1 августа правительство РФ запретило экспорт бензина, однако и после этого рост цен продолжился.
Экономика 29.08.2024 09:13
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29.08.2024 09:13
Напомним, в течение практически всего лета стоимость автомобильного топлива в регионе постоянно росла. Например, АИ-98 дорожал за неделю более, чем на полрубля. С 1 августа правительство РФ запретило экспорт бензина, однако и после этого рост цен продолжился.
Стоимость автомобильного топлива осталась такой же в Волгоградской области, как и на предыдущей неделе. Эту необычную тенденцию последнего времени зафиксировал Росстат, сообщает V102.RU.В частности, АИ-92 остался на уровне 53,71 рубля за литр, АИ-95 стоит также, как и неделей ранее – 59,85 рубля за литр. Также не изменилась цена на АИ-98 – 72,52 рубля. А дизтопливо подорожало всего на 1 копейку – до 64 рубля за литр.
Напомним, в течение практически всего лета стоимость автомобильного топлива в регионе постоянно росла. Например, АИ-98 дорожал за неделю более, чем на полрубля. С 1 августа правительство РФ запретило экспорт бензина, однако и после этого рост цен продолжился.
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