Экономика

А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской области

Экономика 29.08.2024 09:13
0
29.08.2024 09:13


Стоимость автомобильного топлива осталась такой же в Волгоградской области, как и на предыдущей неделе. Эту необычную тенденцию последнего времени зафиксировал Росстат, сообщает V102.RU.
В частности, АИ-92 остался на уровне 53,71 рубля за литр, АИ-95 стоит также, как и неделей ранее – 59,85 рубля за литр. Также не изменилась цена на АИ-98 – 72,52 рубля. А дизтопливо подорожало всего на 1 копейку – до 64 рубля за литр.
Напомним, в течение практически всего лета стоимость автомобильного топлива в регионе постоянно росла. Например, АИ-98 дорожал за неделю более, чем на полрубля. С 1 августа правительство РФ запретило экспорт бензина, однако и после этого рост цен продолжился.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.08.2024 16:39 Реклама
Экономика 28.08.2024 16:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2024 10:04
Экономика 28.08.2024 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2024 09:07 Реклама
Экономика 28.08.2024 09:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2024 11:27
Экономика 27.08.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2024 09:18 Реклама
Экономика 27.08.2024 09:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2024 07:45
Экономика 27.08.2024 07:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2024 13:16
Экономика 26.08.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2024 11:07
Экономика 26.08.2024 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2024 09:06
Экономика 26.08.2024 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2024 14:15 Реклама
Экономика 23.08.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2024 18:03
Экономика 22.08.2024 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2024 13:05
Экономика 22.08.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2024 11:16
Экономика 22.08.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2024 09:20
Экономика 22.08.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2024 18:13
Экономика 19.08.2024 18:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Андрей Бочаров отметил особую роль полиции в профилактике экономических преступленийСмотреть фотографии
10:43
В Камышине семье погибшего на СВО капитана передали орден МужестваСмотреть фотографии
10:34
Tele2 запускает подписку «Блиц Анлим» с безлимитным трафиком на игру Tanks BlitzСмотреть фотографии
10:14
КАМАЗ снес трактор на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом иномарка сбила перебегавшего дорогу подросткаСмотреть фотографии
10:09
Вора-домушника осудили в Волгограде за серию краж из незапертых квартирСмотреть фотографии
09:35
«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили вопросы готовности школ к 1 сентябряСмотреть фотографии
09:13
А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде осудят двоих пассажиров такси, забивших насмерть водителяСмотреть фотографии
08:29
Уволенный после скандала со скорой волгоградец требовал от Росгвардии полмиллионаСмотреть фотографии
07:33
В суперпрочную дорогу превратили 10 км трассы Р-229 под ВолжскимСмотреть фотографии
06:55
В Волгограде школу обязали заплатить 30 тысяч за торчащий в полу шурупСмотреть фотографии
06:03
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Нового Рогачика под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде медики выходили недоношенную малышку весом в 740 граммСмотреть фотографии
20:50
В Волжском горожан напугала сирена воздушной тревогиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде по вине УК пострадали 5 произведений художника Глеба ВяткинаСмотреть фотографии
19:41
В Волжском с 1 сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
19:03
В Волгограде из-за реконструкции линии СТ перенесли остановку «ЦПКиО»Смотреть фотографии
18:01
Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютахСмотреть фотографии
17:42
«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементомСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. ПархоменкоСмотреть фотографии
16:57
В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Врачи спасают покалеченного поездом волгоградцаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»Смотреть фотографии
16:38
В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на КалининскСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области нашли «резиновое» мясоСмотреть фотографии
16:02
В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»Смотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеровСмотреть фотографии
15:50
Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца годаСмотреть фотографии
15:42
Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусораСмотреть фотографии
 