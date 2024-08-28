Экономика 28.08.2024 16:39 Реклама
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28.08.2024 16:39 Реклама
Южный филиал ПСБ выдал первый в банке кредит по новой программе для сельхозпроизводителей. Кредитная линия открыта для крестьянско-фермерского хозяйства Михайловского района, специализирующегося на выращивании зерновых культур.
Онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский» выдан по льготной ставке в рамках программы Минсельхоза России. Для получения займа предпринимателю потребовалось только заполнить электронную форму и согласие на обработку информации. Кредит выдан без залога и поручительств, а благодаря высокотехнологичным цифровым сервисам ПСБ — и без большого объема документов.
Привлеченные средства позволили предприятию оперативно осуществить закупку минеральных удобрений, запчастей для ремонта сельхозтехники, а также решить другие текущие задачи для своевременного проведения сезонных работ.
— ПСБ продолжает наращивать объемы финансирования предприятий агропромышленного комплекса региона, планомерно расширяя взаимодействие и внедряя новые программы кредитования. «Без бумаг | фермерский» — предназначен для финансовой поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, малых и средних предприятий АПК. Он дополняет действующую линейку кредитов ПСБ для сельхозпроизводителей, позволяя получить займ быстро и на комфортных условиях, без визита в офис банка и без отрыва от текущих бизнес-задач, — отметила Роза Фискина, управляющий Южного филиала ПСБ.
* «Без бумаг | фермерский» — невозобновляемая кредитная линия. Сумма кредита — от 500 000 руб. до 20 000 000 руб. Срок выборки — 90 календарных дней. Срок кредитования: от 6 до 12 месяцев («Решения Минсельхоза No 22-68850-00258-Р»), до 18 мес. — стандартные решения. Процентная ставка устанавливается индивидуально (зависит от рейтинга клиента, наличия льготных программ). Льготная ставка: 7,4% - для клиентов с выручкой до 200 млн.руб. 11% - для клиентов с выручкой более 200 млн. руб. Ставка предоставляется на весь период финансирования. Целевое использование — пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции. По кредитным договорам, заключенным в рамках льготной программы субсидирования (Решение Минсельхоза No 22-68850-00258-Р), кредит может быть использован, только на цели, согласованные Минсельхозом и закрепленные в кредитной документации. Погашение: индивидуальный график (клиент устанавливает самостоятельно). Доступно полное и частичное досрочное погашение. Залоговое обеспечение не требуется. Поручительство при сумме лимита до 10 000 000 рублей (включительно) — не требуется; свыше 10 000 000 рублей — требуется поручительство учредителей — физических лиц, владеющих в уставном капитале заемщика совокупной долей 51% и более, проранжированных по величине долей владения (в том числе владеющих долей в уставном капитале заемщика через доли в других юридических лицах-учредителях заемщика). Срок действия кредитного решения — 60 дней.
Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.
Фото: предоставлено ПСБ
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