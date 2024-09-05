Экономика

В Волгоградской области подорожали хлеб и макароны

Экономика 05.09.2024 08:32
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05.09.2024 08:32


Цены на хлеб и макаронные изделия выросли в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за неделю на 2,4% (до 85,53 рубля за кг). При этом ржаной хлеб подешевел на 0,33% (67,1 рубля за кг).
В то же время в регионе выросли цены на вермишель – на 0,9% (55,65 рубля) и на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,43% (84,16 рубля).
Увеличилась и стоимость  пшена – почти на 1,7% (38,42 рубля). А вот цены на яйца снизились на 0,93% - до 91,68 рубля за десяток. На сотые доли процента подешевел сахар  - до 74,06 рубля.
Но есть и хорошие новости - почти все овощи в регионе стали дешевле. Заметнее всего снизились цены на капусту – почти на 5% за неделю (48,35 рубля). Лишь стоимость свежих огурцов немного выросла – на 1,32% (101,32 рубля).


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