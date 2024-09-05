В Волгоградской области подорожали хлеб и макароны





Цены на хлеб и макаронные изделия выросли в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за неделю на 2,4% (до 85,53 рубля за кг). При этом ржаной хлеб подешевел на 0,33% (67,1 рубля за кг). Цены на хлеб и макаронные изделия выросли в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за неделю на 2,4% (до 85,53 рубля за кг). При этом ржаной хлеб подешевел на 0,33% (67,1 рубля за кг).

В то же время в регионе выросли цены на вермишель – на 0,9% (55,65 рубля) и на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,43% (84,16 рубля).Увеличилась и стоимость пшена – почти на 1,7% (38,42 рубля). А вот цены на яйца снизились на 0,93% - до 91,68 рубля за десяток. На сотые доли процента подешевел сахар - до 74,06 рубля.Но есть и хорошие новости - почти все овощи в регионе стали дешевле. Заметнее всего снизились цены на капусту – почти на 5% за неделю (48,35 рубля). Лишь стоимость свежих огурцов немного выросла – на 1,32% (101,32 рубля).