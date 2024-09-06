



Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 8 месяцев 2024 года. С начала года платформа привлекла более 2850 студентов-участников – на 26% больше чем в 2023 году. Важным компонентом программы является онлайн-курс «Банковское дело», который за прошедший период успешно завершили 266 человек – он помогает участникам погрузиться в реальную практическую деятельность и внутренние процессы банка. Очную практику прошли 417 студентов, которые получили ценный опыт работы в банковском бизнесе. 45 стажеров продолжают свой карьерный путь в рамках программы, и 8 из них уже получили предложения о постоянной работе в Банке Уралсиб.

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 135 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик – позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Платформа «Уралсиб.Ускорение» отмечена рядом наград и премий. Так, недавно, она стала лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact (в номинации «Graduates&Interns» за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями) и Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи (в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи»).

Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».

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