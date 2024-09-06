Экономика

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»

Экономика 06.09.2024 14:23 Реклама
0
06.09.2024 14:23 Реклама


Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 8 месяцев 2024 года. С начала года платформа привлекла более 2850 студентов-участников – на 26% больше чем в 2023 году. Важным компонентом программы является онлайн-курс «Банковское дело», который за прошедший период успешно завершили 266 человек – он помогает участникам погрузиться в реальную практическую деятельность и внутренние процессы банка. Очную практику прошли 417 студентов, которые получили ценный опыт работы в банковском бизнесе. 45 стажеров продолжают свой карьерный путь в рамках программы, и 8 из них уже получили предложения о постоянной работе в Банке Уралсиб. 
Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 135 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. 
Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик – позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.
Платформа «Уралсиб.Ускорение» отмечена рядом наград и премий. Так, недавно, она стала лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact (в номинации «Graduates&Interns» за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями) и Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи (в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи»).
Банк Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».
Изображение с сайта https://students.uralsib.ru/
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111, erid: F7NfYUJCUneLuVykCDvQ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.09.2024 11:04
Экономика 06.09.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.09.2024 09:09
Экономика 06.09.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2024 15:06
Экономика 05.09.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2024 15:00 Реклама
Экономика 05.09.2024 15:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2024 08:32
Экономика 05.09.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2024 07:28
Экономика 05.09.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2024 10:07 Реклама
Экономика 03.09.2024 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2024 09:52
Экономика 03.09.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2024 15:12 Реклама
Экономика 02.09.2024 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2024 09:26
Экономика 31.08.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2024 17:17 Реклама
Экономика 30.08.2024 17:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2024 15:09
Экономика 30.08.2024 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2024 09:13
Экономика 29.08.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2024 16:39 Реклама
Экономика 28.08.2024 16:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2024 10:04
Экономика 28.08.2024 10:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:18
В Волгоградской области резко похолодает до +2 в ночь на 7 сентябряСмотреть фотографии
17:05
Путин объявил благодарность волгоградскому спасателюСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
16:53
Автору песен и коллективу детсада вручили премии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арестСмотреть фотографии
16:30
Появились первые данные о явке избирателей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Провинившиеся цыгане в Иловле Волгоградской области проголосовали на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Экс-силовик из Волгограда арестован в Крыму из-за песни с хейтом ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»Смотреть фотографии
13:53
Чебурашка, сенатор и атаман: кто уже проголосовал на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВОСмотреть фотографии
12:16
«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде попало на видео столкновение двух иномарок на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру куколСмотреть фотографии
11:46
Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:04
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
10:21
Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землюСмотреть фотографии
10:09
«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»Смотреть фотографии
10:09
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосованияСмотреть фотографии
10:05
До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отцаСмотреть фотографии
09:58
Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Останемся без грибов? Волгоградцам запретили посещать леса до конца сентябряСмотреть фотографии
09:30
Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:30
В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал светСмотреть фотографии
09:09
Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капустеСмотреть фотографии
 