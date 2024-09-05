«Красный Октябрь» совершенствует технологию производства особовысококачественных сталей





На «Красном Октябре» завершен монтаж современной аргонной станции, использование которой позволит значительно повысить качество выпускаемой электросталеплавильным цехом №3 (ЭСПЦ-3) продукции за счет централизованной подачи аргона. Плавка в атмосфере этого инертного газа обеспечивает защиту поверхности расплавленной стали от неметаллических включений.

В настоящий момент проводятся пусконаладочные работы новой станции хранения и газификации жидкого аргона с максимальной производительностью до 23,4 кубометра газообразного аргона в час.

Установка подает инертный газ в ЭСПЦ-3, где тот используется для защиты поверхности расплавленной стали от окисления и насыщения водородом и азотом. Это способствует снижению неметаллических включений, обеспечивая высокое качество продукции.

– Для защиты жидкой стали от поступления в нее газов перед включением печи кристаллизатор заполняют аргоном, вытесняя из него воздух. Вся плавка в печах электрошлакового переплава проводится в атмосфере инертного газа. Это обеспечивается непрерывной подачей аргона в кристаллизатор в процессе всей плавки через специальную рамку с соплами, закрепленную на кристаллизаторе, – объяснил заместитель главного энергетика по тепло-энергетической части Павел Серкин.

Помимо повышения качества производимой продукции современная аргонная станция позволит оптимизировать работу ЭСПЦ-3, который перейдет от использования баллонов к более удобной, современной системе хранения и подачи аргона. Также снижаются затраты на работу вспомогательного оборудования – закупка инертного газа в жидком агрегатном состоянии в семь раз выгоднее, чем в газообразном.

Установка аргонной станции проводится в рамках модернизации оборудования ЭСПЦ-3. Ранее в цехе ввели в эксплуатацию дополнительные печи электрошлакового переплава и обновили пультовые. Также были установлены новые трансформаторы мощностью 2500 кВт. В прошлом году в цехе начали работу новые кабины наждачных станков на обдирочно-зачистном участке и 15-тонный мостовой кран.

Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».

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