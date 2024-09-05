«Красный Октябрь» совершенствует технологию производства особовысококачественных сталей

Экономика 05.09.2024 15:00 Реклама
0
05.09.2024 15:00 Реклама
На «Красном Октябре» завершен монтаж современной аргонной станции, использование которой позволит значительно повысить качество выпускаемой электросталеплавильным цехом №3 (ЭСПЦ-3) продукции за счет централизованной подачи аргона. Плавка в атмосфере этого инертного газа обеспечивает защиту поверхности расплавленной стали от неметаллических включений.
В настоящий момент проводятся пусконаладочные работы новой станции хранения и газификации жидкого аргона с максимальной производительностью до 23,4 кубометра газообразного аргона в час.
Установка подает инертный газ в ЭСПЦ-3, где тот используется для защиты поверхности расплавленной стали от окисления и насыщения водородом и азотом. Это способствует снижению неметаллических включений, обеспечивая высокое качество продукции.
– Для защиты жидкой стали от поступления в нее газов перед включением печи кристаллизатор заполняют аргоном, вытесняя из него воздух. Вся плавка в печах электрошлакового переплава проводится в атмосфере инертного газа. Это обеспечивается непрерывной подачей аргона в кристаллизатор в процессе всей плавки через специальную рамку с соплами, закрепленную на кристаллизаторе, – объяснил заместитель главного энергетика по тепло-энергетической части Павел Серкин.
Помимо повышения качества производимой продукции современная аргонная станция позволит оптимизировать работу ЭСПЦ-3, который перейдет от использования баллонов к более удобной, современной системе хранения и подачи аргона. Также снижаются затраты на работу вспомогательного оборудования – закупка инертного газа в жидком агрегатном состоянии в семь раз выгоднее, чем в газообразном.
Установка аргонной станции проводится в рамках модернизации оборудования ЭСПЦ-3. Ранее в цехе ввели в эксплуатацию дополнительные печи электрошлакового переплава и обновили пультовые. Также были установлены новые трансформаторы мощностью 2500 кВт. В прошлом году в цехе начали работу новые кабины наждачных станков на обдирочно-зачистном участке и 15-тонный мостовой кран.
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneLu27VNrB6
Объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 14,6%05.09.2024 15:06
Экономика 05.09.2024 15:06
В Волгоградской области подорожали хлеб и макароны05.09.2024 08:32
Экономика 05.09.2024 08:32
Бензин в Волгоградской области «скромно» подорожал05.09.2024 07:28
Экономика 05.09.2024 07:28
Деньги на карту: волгоградцам доступны быстрые и удобные займы от Moneyman03.09.2024 10:07 Реклама
Экономика 03.09.2024 10:07 Реклама
В Волгограде подорожало вторичное жилье03.09.2024 09:52
Экономика 03.09.2024 09:52
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых02.09.2024 15:12 Реклама
Экономика 02.09.2024 15:12 Реклама
Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублей31.08.2024 09:26
Экономика 31.08.2024 09:26
Банк Уралсиб завершил выплату страхового возмещения клиентам КИВИ Банка30.08.2024 17:17 Реклама
Экономика 30.08.2024 17:17 Реклама
ФНС России улучшает интерфейс ЕНС для юрлиц30.08.2024 15:09
Экономика 30.08.2024 15:09
А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской области29.08.2024 09:13
Экономика 29.08.2024 09:13
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»28.08.2024 16:39 Реклама
Экономика 28.08.2024 16:39 Реклама
ВТБ и «Открытие» объединяются: что ждет клиентов28.08.2024 10:04
Экономика 28.08.2024 10:04
«Красный Октябрь» организовал летний отдых для 250 детей сотрудников28.08.2024 09:07 Реклама
Экономика 28.08.2024 09:07 Реклама
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%27.08.2024 11:27
Экономика 27.08.2024 11:27
ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты в формате платежных стикеров27.08.2024 09:18 Реклама
Экономика 27.08.2024 09:18 Реклама