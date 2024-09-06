Экономика

Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капусте

Экономика 06.09.2024 09:09
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06.09.2024 09:09


Ход уборочной кампании рассмотрен на заседании оперативного совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, состоявшимся накануне, 5 сентября. 
Как сообщили V102.U в облсельхозе, в совещании в режиме ВКС приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, руководство областного комитета сельского хозяйства, представители федеральных служб и ведомств.
В настоящее время в регионе, напомним, в разгаре уборка яровых зерновых. На сегодняшний день аграрии обмолотили 504 тысяч га — это порядка 90% от посевной площади (560,3 тысячи га). Намолочено более 602 тысяч тонн. В том числе пшеницы собрано порядка 197 тысяча тонн. Продолжается уборка масличных культур. Горчица убрана на площади 52 тысяч га, собрано более 31 тысячи тонн, лен масличный обмолочен на площади более 48 тысяч га, намолочено 30,5 тысячи тонн. Валовый сбор сафлора составил порядка 10 тысяч тонн с площади 12,5 тысячи га.
Также аграрии приступили к уборке основной масличной культуры в регионе — подсолнечника. На начало сентября обмолочено 6,7 тысячи га, валовый сбор составил 6 тысяч тонн.
Овощи на текущую дату убраны на территории 5 тысяч га, или порядка 22% посевной площади. Собрано более 153 тысяч тонн, в том числе лука — более 48 тысяч тонн, огурцов — порядка 34 тысяч тонн, капусты — более 20 тысяч тонн, томатов собрано более 17 тысяч тонн, моркови — 11 тысяч тонн. Средняя урожайность овощей на сегодняшний день составила 31,2 ц/га, что соответствует урожайности на аналогичную дату прошлого года. Картофеля накопано более 38 тысяч тонн, что на 71% больше, чем на аналогичную дату 2023 года.

Фото V102.RU
 

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