«Границы соблюдены»: природоохранный прокурор проверил будущую трассу под Волгоградом

Экология 23.07.2021 18:18
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23.07.2021 18:18
Настроенные против строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме активисты продолжают попусту тревожить правоохранительные органы. Как сообщает ИА «Высота 102», на сей раз по заявлению депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова на стройку приехал Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов. По итогам полуторачасового осмотра стройплощадки руководитель надзорного органа не нашел доказательств незаконности строительства трассы, о которой говорят «антидорожники».
К участию в выездной проверке подключились чиновники региональных комитетов природных ресурсов и дорожного хозяйства, общественники и депутаты. Председатель Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева предложила подрядчику и облкомдортрансу пригласить местных жителей для общественного контроля над сносом деревьев и кустарников. Так люди смогут быть уверены, что вырубка каждого растения задокументирована, чтобы провести компенсационные высадки на территории Волго-Ахтубинской поймы в максимально полном объеме.
По итогам выездной проверки Макашов потребовал от строителей не допускать совместного складирования материкового и плодородного грунта и строго соблюдать правила пожарной безопасности на складе древесины. Он также отметил, что строительные работы ведутся строго в границах отведенного участка, и убедился в соответствии выбранного места для хранения снятого слоя почвы принятым нормативам. Максим Макашов отметил, что проверка продолжится за пределами стройплощадки: в прокуратуре изучат и проанализируют документацию и заключения касательно возведения трассы.
В настоящее время на участке, где в ближайшем будущем пройдет дорога третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, ведутся подготовительные земляные работы. Строители снимают верхний слой грунта и складируют, чтобы затем сформировать из него же необходимый рельеф. Проект строительства новой автомагистрали через пойму прошел все экспертизы и проверки. В качестве компенсации в пойме высадят более 200 тысяч новых деревьев — в 10 раз больше, чем вырубят при возведении трассы. Экологический ущерб будет минимальным — в зоне строительства находится не более 0,2% от общего числа деревьев в пойме.
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