СберБанк Онлайн стал еще удобнее

Экономика 23.07.2021 13:13 Новости компаний
0
23.07.2021 13:13 Новости компаний
В мобильном приложении СберБанк Онлайн вместе с последним обновлением появилось несколько новых функций, которые сделали использование приложения ещё удобнее.
Теперь можно скрывать балансы своих счётов в Кошельке, чтобы никто не мог видеть количество денег на картах на главном экране приложения. Для этого нужно зайти в меню в верхней части экрана и выбрать нужную настройку.
Карты «Мир» стало возможно добавить в Apple Pay и SberPay. Теперь неважно, какая операционная система у пользователя на телефоне — в любом случае, носить с собой пластиковую карту уже необязательно. Клиенты Сбера могут расплачиваться телефоном в магазинах и транспорте, прикладывать его к банкомату, чтобы снять наличные. А также платить в приложениях и интернет-магазинах, не вводя данные карты каждый раз.
Из любого канала в Диалогах теперь можно сделать репост не только в переписку в приложении СберБанк Онлайн, но и в любой мессенджер, чтобы поделиться полезной информацией.
Обновление уже доступно для пользователей СберБанк Онлайн.
«Мы делаем СберБанк Онлайн лучше и удобнее с каждым обновлением, прислушиваемся и всегда внимательны к просьбам клиентов. Например, сейчас мы вернули функцию, которая позволяет скрыть баланс карт на главном экране. Приложение обновляется каждые три недели, и уже в ближайшее время мы порадуем пользователей новыми доработками не только в части функционала, но и просто приятными штрихами», - отмечает Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» СберБанка.
Реклама
Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом23.07.2021 11:37
Экономика 23.07.2021 11:37
В Волгограде цены на бензин чуть шелохнулись и встали22.07.2021 16:25
Экономика 22.07.2021 16:25
Банк «Открытие»: последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет22.07.2021 15:42
Экономика 22.07.2021 15:42
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?22.07.2021 14:36
Экономика 22.07.2021 14:36
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампанию22.07.2021 13:56
Экономика 22.07.2021 13:56
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услуги22.07.2021 13:53
Экономика 22.07.2021 13:53
Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день22.07.2021 13:35
Экономика 22.07.2021 13:35
Чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей22.07.2021 11:39
Экономика 22.07.2021 11:39
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности22.07.2021 11:36
Экономика 22.07.2021 11:36
ВТБ запустил новый формат обслуживания клиентов22.07.2021 10:18
Экономика 22.07.2021 10:18
Банк «Открытие»: россияне пересели с общественного транспорта на такси22.07.2021 10:10
Экономика 22.07.2021 10:10
Банк «Открытие»: половина жителей ЮФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать21.07.2021 19:54
Экономика 21.07.2021 19:54
Банк «Открытие» объявляет о покупке доли «Точки» у QIWI21.07.2021 15:57
Экономика 21.07.2021 15:57
В рамках рабочего визита руководство компании «ЕвроХим» обсудило заключительные этапы строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината21.07.2021 12:31
Экономика 21.07.2021 12:31
ВТБ выдает онлайн-кредиты бизнесу за один день21.07.2021 12:20
Экономика 21.07.2021 12:20
Реклама