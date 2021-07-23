Экономика

СберБанк Онлайн стал еще удобнее

Экономика 23.07.2021 13:13 Новости компаний
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23.07.2021 13:13 Новости компаний


В мобильном приложении СберБанк Онлайн вместе с последним обновлением появилось несколько новых функций, которые сделали использование приложения ещё удобнее. 
Теперь можно скрывать балансы своих счётов в Кошельке, чтобы никто не мог видеть количество денег на картах на главном экране приложения. Для этого нужно зайти в меню в верхней части экрана и выбрать нужную настройку.
Карты «Мир» стало возможно добавить в Apple Pay и SberPay. Теперь неважно, какая операционная система у пользователя на телефоне — в любом случае, носить с собой пластиковую карту уже необязательно. Клиенты Сбера могут расплачиваться телефоном в магазинах и транспорте, прикладывать его к банкомату, чтобы снять наличные. А также платить в приложениях и интернет-магазинах, не вводя данные карты каждый раз.
Из любого канала в Диалогах теперь можно сделать репост не только в переписку в приложении СберБанк Онлайн, но и в любой мессенджер, чтобы поделиться полезной информацией. 
Обновление уже доступно для пользователей СберБанк Онлайн. 
«Мы делаем СберБанк Онлайн лучше и удобнее с каждым обновлением, прислушиваемся и всегда внимательны к просьбам клиентов. Например, сейчас мы вернули функцию, которая позволяет скрыть баланс карт на главном экране. Приложение обновляется каждые три недели, и уже в ближайшее время мы порадуем пользователей новыми доработками не только в части функционала, но и просто приятными штрихами», - отмечает Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» СберБанка. 

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