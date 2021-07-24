«Клялся у Вечного огня»: жители Михайловки обвинили нового мэра в недоступности для народа











Представители общественных организаций, ветераны труда обратились с видеообращением к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой прислать в Михайловку одного из своих заместителей для налаживания взаимодействия с недавно избранным новым главой городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники возмущены отсутствием каких-либо контактов с Александром Тюриным, который занял место осужденного бывшего главы городского округа Сергея Фомина. Так, представитель информационно-аналитической группы по защите прав пациентов Александр Каверин подчеркнул, что жителей городского округа беспокоит ситуация в здравоохранении, однако взаимопонимания в этом вопросе с Александром Тюриным они не находят. Жителя Михайловки Сергея Никитина тревожит ситуация с общественным советом во вопросам ЖКХ, который раньше действовал при администрации городского округа. Бывший глава Михайловки Сергей Фомин аннулировал этот совет, а о его возрождении Сергей Никитин, который являлся зампредседателя объединения, узнал случайно, из ответа прокуратуры. Сергей Никитин так не дождался обещанной встречи с новым мэром Михайловки Александром Тюриным, так как у чиновника, как поясняли в приемной главы, "очень плотный график работы". "Мы к нему подходили еще в мае, он даже клялся у Вечного огня, что встретится с нами, но ничего из обещанного не сделал", - утверждает Сергей Дмитриевич. Вопросы тарифов на ЖКХ волнуют и еще одного ветерана труда Александра Хорева, представителя Центра защиты прав населения по вопросам ЖКХ, который строил многие до сих пор существующие объекты в Михайловке. Так, Александр Хорев считает, что в Михайловке тарифы на воду завышены в 8 раз, на канализацию – в 3 раза. Но обсудить эти вопросы, волнующие население, с главой городского округа общественники не могут по причине недоступности чиновника. Поэтому ветераны труда их Михайловки попросили помощи губернатора в установлении контактов с мэром Михайловки.

Пообщаться с главой городского округа Александром Тюриным не удалось и корреспонденту ИА «Высота 102». Журналист оставил свой телефон для связи в приемной мэра и три дня безуспешно ждал звонка. Секретарь главы пояснила, что Александр Тюрин не смог перезвонить, так как у него насыщенный график работы.

Чем занимается Александр Васильевич, неизвестно. Возможно, даже решением тех самых вопросов, которые волнуют и общественников. Но они об этом ничего не знают. Заслуженные и уважаемые жители Михайловки надеются на то, что Александр Тюрин все-таки вспомнит, что он представляет власть, а единственный источник власти в России – это народ.







