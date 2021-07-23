Экономика 23.07.2021 11:37 Новости компаний
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23.07.2021 11:37 Новости компаний
Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную с использованием искусственного интеллекта. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, это программа Artificial Vision («Искусственное зрение»), которая является частью программного комплекса, разработанного командой SberAI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект).
Программа в первую очередь предназначена для сопоставления пикселей изображения с нейронами «сетчатки» искусственного глаза и может применяться для создания модели ИИ, способной существовать в виртуальной среде и учиться восприятию визуальных сцен.В качестве инструмента создания программы использовалась нейросеть-трансформер, которая прошла дополнительное обучение на корпусе языков программирования.
Программа зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный номер — 2021661571.
В качестве авторов были указаны разработчики SberAI, которые изначально обучили нейросеть, написавшую программный код.
«Вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ требуют скорейшего решения и при этом взвешенного подхода, поскольку потенциальная ʺнеохраноспособностьʺ результатов деятельности, полученных с использованием систем ИИ, может дестимулировать разработку и внедрение таких систем. Мы надеемся, чтоэтот опыт Сбера поможет в формировании правового регулирования в данной сфере. Следующим нашим важным шагом станет подача заявки на государственную регистрацию изобретения, созданного ИИ", - отмечает Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Интенсивное развитие технологий ИИ сегодня оказывает значительное влияние,в том числе и на институт интеллектуальной собственности. Так, глобальное обсуждение ведётся на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности, и в ближайшей перспективе мировому сообществу ещё предстоит прийти к консенсусу о том, кого стоит считать автором произведения, созданного автономно ИИ, — сам искусственный интеллект, разработчиков, создавших нейросеть и обучивших её, или кого-либо ещё, — насколько активным должно быть участие в творческом процессе человека, и по ряду других вопросов.
Отметим, Сбер активно участвует в реализации утверждённой Правительством РФ Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. В фокусе внимания документа находятся вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ, поскольку существующий правовой режим не обеспечивает правовую охрану результатов деятельности систем ИИ, полученных без творческого вклада человека.
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