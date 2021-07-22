Экономика 22.07.2021 15:42
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22.07.2021 15:42
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич, прокомментировал тенденции инфляции, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На прошлой неделе потребительские цены стабилизировались, а неделей ранее их среднедневной рост резко замедлился до уровня менее 0,01%. Замедление по сравнению с началом года, безусловно, обусловлено сезонными факторами. Однако впервые в 2021 г. на протяжении двух недель подряд инфляция находится ниже уровней сопоставимых недель 2017-2020 гг., и это может стать первым сигналом замедления текущего роста цен до уровней предыдущих лет. Отчасти резкое снижение обусловлено снижением цен на путевки в Турции, которые были оперативно включены в корзину расчета недельной инфляции с июля 2021 г. после сильного подорожания с июне, но даже с исключением их влияния тенденция резкого замедления до нормальных уровней заметна.
Если цены стабилизируются на протяжении третьей декады июля, то рост потребительских цен за месяц может сравняться с показателем годичной давности. Это произойдет впервые с июня 2020 г., за исключением лишь апреля 2021 г., когда высокий рост на 0,6% м/м был немногим ниже еще более высоких значений в апреле 2020 г. – тогда рост цен составил 0,8% м/м.
Замедление инфляции снижает вероятность существенного увеличения ключевой ставки на завтрашнем заседании Банка России. В этих условиях регулятор может принять решение продолжить мониторинг динамики цен и отложить переход ключевой ставки в область умеренно-жестких значений до следующего заседания в сентябре.
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