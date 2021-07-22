Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в Волжском





В Волжском задержаны 17-летний волжанин и его 42-летний отец, жестоко избившие таксиста в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, после нападения водителя такси госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данным следствия, накануне вечером на одной из автозаправок на улице Логинова произошел конфликт между отцом подростка и водителем такси. Началась потасовка, и 17-летний юноша достал из багажника металлический предмет и ударил таксиста по голове. Водителя с проломленной головой госпитализировали, а напавшие скрылись.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых, возбуждено уголовное дело.