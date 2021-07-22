Происшествия

Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в Волжском

Происшествия 22.07.2021 13:58
0
22.07.2021 13:58


В Волжском задержаны 17-летний волжанин и его 42-летний отец, жестоко избившие таксиста в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, после нападения водителя такси госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По данным следствия, накануне вечером на одной из автозаправок на улице Логинова произошел конфликт между отцом подростка и водителем такси. Началась потасовка, и 17-летний юноша достал из багажника металлический предмет и ударил таксиста по голове. Водителя с проломленной головой госпитализировали, а напавшие скрылись.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Происшествия
22.07.2021 10:47
Происшествия 22.07.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 09:47
Происшествия 22.07.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 09:19
Происшествия 22.07.2021 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 08:05
Происшествия 22.07.2021 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 21:55
Происшествия 21.07.2021 21:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 17:10
Происшествия 21.07.2021 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 14:16
Происшествия 21.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 11:20
Происшествия 21.07.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 10:04
Происшествия 21.07.2021 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2021 11:39
Происшествия 20.07.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2021 10:09
Происшествия 20.07.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 15:46
Происшествия 19.07.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 14:20
Происшествия 19.07.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 13:10
Происшествия 19.07.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 12:43
Происшествия 19.07.2021 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Глава волгоградского облздрава опроверг принудительную вакцинацию беременныхСмотреть фотографии
14:36
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?Смотреть фотографии
14:36
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационарСмотреть фотографии
13:58
Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампаниюСмотреть фотографии
13:53
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услугиСмотреть фотографии
13:13
Силовики вскрыли махинации с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
12:05
Полицейские разыскивают родителей за избиение ребенка в парке Волгограда (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльностиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУПСмотреть фотографии
10:47
Безработных селян поймали в Волгоградской области на ловле раковСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на сгоревшей даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Житель Волгоградской области перенес забор вокруг водокачки к себе во дворСмотреть фотографии
08:36
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:05
"Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного ураганаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Шторм обесточил семь хуторов в Алексеевском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабитьСмотреть фотографии
19:42
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовыхСмотреть фотографии
17:10
Внезапный «паровозик» из двух машин сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Осталось недолго: как выглядит волгоградский стадион-ветеран в ожидании сноса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:43
На Волгоградскую область несется штормСмотреть фотографии
15:24
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из ТамбоваСмотреть фотографии
15:19
Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную водуСмотреть фотографии
15:07
Вечная «Память»?: депутаты «похоронили» проект прокуратуры о ритуальной сфере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Цены на морковь обрушились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Похищенную нефть в Волгоградской области пытались провести в зерновозе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 