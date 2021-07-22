Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в Волжском

Происшествия 22.07.2021 13:58
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22.07.2021 13:58
В Волжском задержаны 17-летний волжанин и его 42-летний отец, жестоко избившие таксиста в Волжском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, после нападения водителя такси госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По данным следствия, накануне вечером на одной из автозаправок на улице Логинова произошел конфликт между отцом подростка и водителем такси. Началась потасовка, и 17-летний юноша достал из багажника металлический предмет и ударил таксиста по голове. Водителя с проломленной головой госпитализировали, а напавшие скрылись.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
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