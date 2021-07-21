Волгоградская область бьет антирекорды по заболевшим коронавирусом

Общество 21.07.2021 12:33
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21.07.2021 12:33
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 317 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это – больше, чем было накануне – 315 случаев, и гораздо хуже среднесуточной статистики в период первой и второй волн пандемии. Также стало известно еще о девяти скончавшихся от коронавирусной инфекции. Всего в регионе уже 1689 человек стали жертвами COVID-19.
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