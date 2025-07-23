Общество

Километровый канализационный коллектор начали прокладывать на юге Волгограда

Общество 23.07.2025 09:34
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23.07.2025 09:34


В Кировском районе Волгограда начались масштабные работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Кирова. На этом участке «Концессии» заменят  более 1100 метров труб и установят 29 новых канализационных колодцев. 

Работы пройдут в пять этапов. На первом прокладывать трубы будут открытым способом. Для этого понадобится вырыть котлован глубиной 6 метров, где затем уложат  400 метров трубы и оборудуют 12 смотровых колодцев.

Перед началом земляных работ строители исследуют территорию на предмет наличия грунтовых вод или родников. 

- На пробном участке котлована мы выясним, насколько устойчив грунт и близко ли подходят грунтовые воды. В случае, если выявятся проблемы,  будем искать технологические решения и укреплять стенки котлована, - рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Шилин. 

После укладки труб специалисты проведут гидроиспытания нового участка коллектора. Для этого установят заглушки и заполнят его водой для проверки герметичности. 

При необходимости, кстати,  трубы могут проложить под дорогой, не перекрывая проезжей части, с помощью метода горизонтально-направленного бурения. 

К слову, коллектор на данном участке был  проложен еще в 70-х года XX века. За это время железобетонные трубы  пришли в негодность. Их заменят трубы  из полиэтилена низкого давления, которые считаются более долговечными, безопасными и надежными. 


Замена коллектора позволит минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций на сетях водоотведения, подчеркнули в компании.

Фото «Концессии водоснабжения» t.me

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