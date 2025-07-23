Километровый канализационный коллектор начали прокладывать на юге Волгограда





В Кировском районе Волгограда начались масштабные работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Кирова. На этом участке «Концессии» заменят более 1100 метров труб и установят 29 новых канализационных колодцев.

Работы пройдут в пять этапов. На первом прокладывать трубы будут открытым способом. Для этого понадобится вырыть котлован глубиной 6 метров, где затем уложат 400 метров трубы и оборудуют 12 смотровых колодцев.

Перед началом земляных работ строители исследуют территорию на предмет наличия грунтовых вод или родников.

- На пробном участке котлована мы выясним, насколько устойчив грунт и близко ли подходят грунтовые воды. В случае, если выявятся проблемы, будем искать технологические решения и укреплять стенки котлована, - рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Шилин.





После укладки труб специалисты проведут гидроиспытания нового участка коллектора. Для этого установят заглушки и заполнят его водой для проверки герметичности.

При необходимости, кстати, трубы могут проложить под дорогой, не перекрывая проезжей части, с помощью метода горизонтально-направленного бурения.

К слову, коллектор на данном участке был проложен еще в 70-х года XX века. За это время железобетонные трубы пришли в негодность. Их заменят трубы из полиэтилена низкого давления, которые считаются более долговечными, безопасными и надежными.





Замена коллектора позволит минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций на сетях водоотведения, подчеркнули в компании.