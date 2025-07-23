Андрей Бочаров поручил за три года завершить расширение ул. Ангарской





23 июля в Дзержинском районе Волгограда Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции 2-километрового участка ул. Ангарской. Готовность объекта транспортной инфраструктуры достигла 98%. Специалисты не только уложили асфальт, но и уже обустроили тротуары, смонтировали линии уличного освещения и ограждения, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Сдать объект обещают до конца месяца.





- Это должна быть четырехполосная дорога. Сегодня завершается третий этап, сложный этап: здесь грунты тяжелые, много инженерных сооружений. До конца июля мы эту работу полностью завершим. Сегодня принято окончательное решение: мы должны в трехлетнем периоде завершить соединение этой четырехполосной дороги с шоссе Авиаторов. Таким образом, мы решим одну из задач густонаселенного района Волгограда, обеспечим транзит транспорта, - подчеркнул глава региона.





Напомним, работы по реконструкции ул. Ангарской начались несколько лет назад. Первым этапом специалисты обновили участок в границах ул. Римского-Корсакова и местной АЗС. Впоследствии новая инфраструктура позволила обеспечить транспортную доступность современного распределительного центра одного из крупнейших в России интернет-магазинов.

Фото: администрация Волгоградской области