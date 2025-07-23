Общество

Андрей Бочаров поручил за три года завершить расширение ул. Ангарской

Общество 23.07.2025 10:25
0
23.07.2025 10:25


23 июля в Дзержинском районе Волгограда Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции 2-километрового участка ул. Ангарской. Готовность объекта транспортной инфраструктуры достигла 98%. Специалисты не только уложили асфальт, но и уже обустроили тротуары, смонтировали линии уличного освещения и ограждения, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Сдать объект обещают до конца месяца.


- Это должна быть четырехполосная дорога. Сегодня завершается третий этап, сложный этап: здесь грунты тяжелые, много инженерных сооружений. До конца июля мы эту работу полностью завершим. Сегодня принято окончательное решение: мы должны в трехлетнем периоде завершить соединение этой четырехполосной дороги с шоссе Авиаторов. Таким образом, мы решим одну из задач густонаселенного района Волгограда, обеспечим транзит транспорта, - подчеркнул глава региона.


Напомним, работы по реконструкции ул. Ангарской начались несколько лет назад. Первым этапом специалисты обновили участок в границах ул. Римского-Корсакова и местной АЗС. Впоследствии новая инфраструктура позволила обеспечить транспортную доступность современного распределительного центра одного из крупнейших в России интернет-магазинов.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.07.2025 14:03
Общество 23.07.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2025 13:56
Общество 23.07.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2025 12:04
Общество 23.07.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2025 09:34
Общество 23.07.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2025 08:23
Общество 23.07.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2025 06:55
Общество 23.07.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 21:20
Общество 22.07.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 20:20
Общество 22.07.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 20:00
Общество 22.07.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 19:02
Общество 22.07.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 18:27
Общество 22.07.2025 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 17:23
Общество 22.07.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 15:30
Общество 22.07.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 13:31
Общество 22.07.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2025 13:04
Общество 22.07.2025 13:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:03
Волгоградцам продлили запрет на посещение лесов до 28 августаСмотреть фотографии
13:56
Хор Псковской митрополии снял в Волгограде пронзительный клип на музыку ПахмутовойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
Мотозаезд молодняка пресекли полицейские в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде 5-летняя девочка пострадала в столкновении иномарок на ул. К. СимоноваСмотреть фотографии
12:38
На острове в Белом море нашли тело человека: это может быть один из пропавших волгоградцевСмотреть фотографии
12:04
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
«Скоро вернемся. Наверное». Судьба троих пропавших в Белом море волгоградцев остается неизвестнойСмотреть фотографии
11:45
Под Волгоградом началось строительство обхода Нового Рогачика за 8,5 млрд рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Адвокаты убившего школьниц Сороколетова оспорили доводы следствия в кассационном судеСмотреть фотографии
10:58
В Урюпинске взыскали 2 миллиона с лихача, задавившего насмерть школьницуСмотреть фотографии
10:25
Андрей Бочаров поручил за три года завершить расширение ул. АнгарскойСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде на месяц продлят работу автобуса №43Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом иномарка из-за чужого маневра слетела с трассы и перевернуласьСмотреть фотографии
09:34
Километровый канализационный коллектор начали прокладывать на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде останки неизвестного нашли на ул. КачаловаСмотреть фотографии
08:34
Защитник «Ротора» Клещенко попал в символическую сборную тура Первой лигиСмотреть фотографии
08:23
Вячеслав Володин наградил спикера Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
08:10
МО: 33 БПЛА ликвидировали в 6 регионах РоссииСмотреть фотографии
07:16
В России запретят продажу ж/д билетов через сторонние агрегаторыСмотреть фотографии
06:55
Под Волгоградом найдут замену умершему главе поселенияСмотреть фотографии
06:39
Волгоградские пловчихи завоевали пять медалей на юниорском первенстве РФСмотреть фотографии
21:20
В России хотят ввести круглогодичный призыв в армиюСмотреть фотографии
20:50
«Нырнул и исчез»: под Волгоградом СК проверяет гибель мужчины на пляжеСмотреть фотографии
20:20
В ЦПКиО Волгограда пройдет эко-акция по сбору крышекСмотреть фотографии
20:00
Приготовились к переезду? Кроп-арену в пойме Царицы в Волгограде сдули и свернули в рулоныСмотреть фотографии
19:36
Воспитанник волгоградского футбола Степан Правкин перешел в «Ротор-2» Смотреть фотографии
19:26
«Что-то раньше вы не кричали с трибун»: волгоградец поймал экс-депутата Таранцова на «влажных» спекуляцияхСмотреть фотографии
19:02
Мэрия: реконструкцию путей на Ангарском завершат осеньюСмотреть фотографии
18:34
В Волжском в кустах нашли тело женщиныСмотреть фотографии
18:27
Пять человек пострадали в ДТП на трассе из Волгограда в ЛуганскСмотреть фотографии
 