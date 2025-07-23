Происшествия

В Волгограде останки неизвестного нашли на ул. Качалова

Происшествия 23.07.2025 08:46
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23.07.2025 08:46


В Краснооктябрьском районе Волгограда прохожими был обнаружен труп мужчины. Страшная находка ждала волгоградцев у теплотрассы напротив дома №52 по улице Качалова.

Останки принадлежат мужчине примерно 40-50 лет. По явным признакам разложения также можно судить о том, что смерть волгоградца наступила довольно давно.

В СУ СК по Волгоградской области в ответ на запрос сообщили, что на теле неизвестного телесных повреждений не обнаружено. По факту обнаружения трупа проводится проверка.

Напомним, накануне в городе-спутнике Волгограда Волжском очевидцы обнаружили тело женщины неподалеку от многоэтажки на проспекте Ленина в 14-м микрорайоне. 

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