В Волгограде останки неизвестного нашли на ул. Качалова





В Краснооктябрьском районе Волгограда прохожими был обнаружен труп мужчины. Страшная находка ждала волгоградцев у теплотрассы напротив дома №52 по улице Качалова.

Останки принадлежат мужчине примерно 40-50 лет. По явным признакам разложения также можно судить о том, что смерть волгоградца наступила довольно давно.

В СУ СК по Волгоградской области в ответ на запрос сообщили, что на теле неизвестного телесных повреждений не обнаружено. По факту обнаружения трупа проводится проверка.

Напомним, накануне в городе-спутнике Волгограда Волжском очевидцы обнаружили тело женщины неподалеку от многоэтажки на проспекте Ленина в 14-м микрорайоне.