Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее

Экономика 19.07.2021 12:48 Новости компаний
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19.07.2021 12:48 Новости компаний
Сбер улучшил раздел «Вклады и счета» на своем сайте — теперь клиенты точно не пропустят самые интересные предложения банка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, три самых востребованных продукта наглядно и удобно представлены в каталоге, выбрать наиболее подходящий вариант очень просто. Сразу понятны основные параметры, условия и отличия продуктов друг от друга (ставка, сумма, срок, возможности снятия и пополнения). Если остались вопросы, то определиться с выбором вклада поможет видеоролик.
Появились отдельные разделы, где можно найти премиальные продукты и вклады для пенсионеров. Есть и полезный образовательный контент: статьи о том, как платить налоги, планировать семейный бюджет и копить на детей. Самые распространённые вопросы клиентов тоже собраны на этой странице — не нужно переходить в другой раздел.
"Современный мир переполнен информацией, поэтому, чтобы быстро принимать верные решения, её нужно очень чётко структурировать — отсечь всё второстепенное и выделить главное. Наш новый каталог вкладов отлично справляется с этой задачей. Мы помогаем людям сделать правильный выбор, а заодно повысить свою финансовую грамотность благодаря познавательным статьям и видеороликам", - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
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