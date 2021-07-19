Происшествия 19.07.2021 10:32
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19.07.2021 10:32
Медработник пострадала в ДТП со скорой помощью и грузовиком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Жирновском районе на 35-ом километре автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин». В одиннадцатом часу утра «Камаз» под управлением 50-летнего водителя на перекрестке столкнулся со специализированной автомашиной скорой медицинской помощи «Газель», за рулем которой находился 42-летний мужчина. Неотложка возвращалась с вызова и двигалась без включенных проблесковых маячков и световой сигнализации, при этом в карете скорой помощи на момент ДТП пациентов не было. Однако в результате ДТП травмы получила 23-летняя медицинский работник, находящаяся в качестве пассажира в автомобиле скорой помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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